PGNiG zapewnia. Dostawy gazu bez zakłóceń

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na bieżąco monitoruje sytuację dotyczącą realizacji dostaw gazu ziemnego do polskiego systemu przesyłowego. Spółka informuje, że obecnie dostawy gazu ziemnego z kierunku wschodniego są realizowane zgodnie z nominacjami składanymi przez PGNiG SA.

PGNiG posiada zdywersyfikowany portfel gazu ziemnego oparty na własnym wydobyciu oraz kontraktach importowych. Dzięki zarezerwowanym mocom przesyłowym może realizować dostawy gazu ziemnego z różnych kierunków, w tym z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, z kierunku zachodniego oraz południowego. W zależności od potrzeb bilansowych spółka dokonuje rezerwacji dodatkowych mocy przesyłowych na interkonektorach oraz uzupełniających zakupów gazu.

– Ponadto PGNiG posiada zapasy gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu, jak również utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw energii – czytamy w komunikacie gazowej spółki, która zapewnia, że realizuje dostawy do odbiorców zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dodajmy, że 25 lutego br. do świnoujskiego terminalu przypłynął metanowiec „Castillo de Caldelas”, który dostarczył ładunek skroplonego gazu ziemnego kupionego w USA. Po regazyfikacji surowiec zostanie dostarczony gazociągami do granicy polsko-ukraińskiej dla ERU Europe. To druga tego typu dostawa zrealizowana przez obie spółki.

– To kolejna dostawa amerykańskiego LNG na Ukrainę zrealizowana przez PGNiG we współpracy z ERU, które jest naszym strategicznym partnerem handlowym na tamtejszym rynku – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG SA. – Budowane przez lata dobre relacje są szczególnie istotne teraz, w dobie dużych zawirowań na rynku gazu w Europie.

Następny metanowiec ze skroplonym gazem spodziewany jest w Świnoujściu 3 marca. To „Al Huwaila”, który płynie z katarskim LNG dla Polski.

(ek)