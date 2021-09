PGNiG kupi więcej skroplonego gazu ziemnego. Aneks do umowy z Amerykanami

Aneksy do umów z amerykańskimi spółkami Venture Global Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines dotyczące zakupu dodatkowych 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie przez 20 lat podpisało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W efekcie, łączna ilość LNG, które PGNiG będzie odbierać od Venture Global LNG, wzrośnie do 5,5 mln ton rocznie, co odpowiada ok. 7,4 mld m sześc. po regazyfikacji.

- Podpisane (2.09.br. - red.) umowy to kolejny ważny krok na drodze do pełnego bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - podkreślił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. - Gaz amerykański, który dostarczany będzie przez partnera pewnego i przewidywalnego, razem z paliwem, które do Polski przypłynie gazociągiem Baltic Pipe z Norwegii, pozwoli nam uniezależnić się od dostaw z kierunku wschodniego. Różnicowanie źródeł importu gazu i możliwość ich wyboru, a także swoboda w obrocie zakupionym paliwem zwiększają energetyczną niezależność Polski.

Z kolei Paweł Majewski, prezes PGNiG, zaznaczył, że import LNG pozwala jego firmie na dywersyfikację źródeł i kierunków

...