Wolfie i dwa bursztyny

Przyciąga spojrzeniem niczym magnes. Jest więc szansa, że wkrótce przywoła do siebie również kochającą rodzinę. Potrzebuje jej na już i na zawsze. On – piękny Wolfie, który kocha ludzi mimo wszystko.

Przypomina mieszańca husky i wilczura. Także dlatego, że jest z niego wielki indywidualista. Wyróżnia się na tle innych schroniskowych psiaków nie tylko charakterem, ale też wyglądem. Ma sierść niczym futro wybudzonego ze snu niedźwiedzia. Uwagę przykuwają jego niezwykłe oczy: niczym dwa bursztyny. I ogon – w nieustającym merdaniu.

– Wolfie to niespełna trzyletni psiak. Bardzo pozytywnie nastawiony do świata i niezwykle go ciekawy. Jest też wpatrzony w człowieka: lgnie dosłownie do każdego, domagając się przytulania i głasków. Uwaga: poluje na buziaki – o urokliwym i niezwykle sympatycznym Wolfiem opowiadają jego schroniskowi opiekunowie.

Nie wiadomo, jaka historia kryje się za bezdomnością Wolfiego. Można tylko przypuszczać, dlaczego w wakacyjny czas – w połowie lipca – ktoś porzucił tak przyjaznego psiaka. Do schroniska został dowieziony przez pogotowie interwencyjne z ul. Nad Odrą. Obecnie jego tymczasowym domem jest boks nr 15.

– Uwielbia się bawić i aktywnie spędzać czas. Ciągnie go do innych psów, więc na spacerze trzeba z nim uważać. Ale poza tym to idealny rodzinny psiak, który sprawi wiele radości opiekunom – zapewniają pracownicy schroniska.

Wolfie (283/23) jest w pełni sił i zdrowia. Zasługuje na drugą szansę od losu: na nowy dom i kochającą rodzinę. Potrzebuje ich na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć tego przystojniaka – lub jakąkolwiek inną psinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązuje ankieta przedadopcyjna (link: http://bitly.pl/W6C4l) oraz minimum dwa spacery zapoznawcze. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)