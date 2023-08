W Świnoujściu nudy nie będzie

Podczas festiwalowych rozmów w trakcie „Markowego” spotkamy się z Renatą Dancewicz. Fot. materiały organizatora

Sierpień w Świnoujściu zacznie się Markowym Festiwalem, podczas którego wystąpi kilkudziesięciu artystów. A to tylko początek długiej listy atrakcji. Przed nami jeszcze Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA, Jarmark Bałtycki oraz na deser Regaty Unity Line.

Markowy Festiwal – 3–5 sierpnia

Już po raz trzeci do Świnoujścia na Markowy Festiwal zjedzie plejada gwiazd. To festiwal sztuk, przedsięwzięcie interdyscyplinarne, choć z dominacją muzyki. To emanacja sztuki o wysokiej próbie wrażliwości, piękna i mądrości. Podczas festiwalu wyjątkowym blaskiem świeci też Świnoujście – bałtycki kurort o unikalnej urodzie i atmosferze. Idea Markowego Festiwalu to właśnie analogia charakteru Świnoujścia, miasta położonego na 44 wyspach – eleganckiego wczasowiska o prawdziwie europejskim sznycie, kojarzonego z tym co najlepsze i najpiękniejsze (czyt. markowe). Trzecia edycja Markowego Festiwalu odbędzie się między 3 a 5 sierpnia 2023 roku na legendarnych wyspiarskich scenach Amfiteatru im. Marka Grechuty oraz Muszli Koncertowej przy Promenadzie. Do Świnoujścia zjedzie blisko setka znakomitych twórców. W festiwalowym repertuarze koncerty, muzyczne widowiska, spotkania z gwiazdami oraz wystawa.

Na legendarnej scenie Amfiteatru im. Marka Grechuty zaplanowano trzy muzyczne widowiska. Pierwszym nich będą wokalne popisy TRE VOCI, czyli „tenorów nowej generacji” – Voytka Soko, Mikołaja Adamczaka oraz Miłosza Gałaja. Muzycy wprowadzili na polskie estrady gatunek classical crossover, przełamują stereotyp operowego śpiewaka. Na nowo odkryją piękno klasycznych dzieł, nadając im współczesne brzmienie, a przeboje muzyki popularnej wzbogacą symfonicznymi aranżacjami i operowym rozmachem. Specjalnie dla Markowego Festiwalu szykują także niespodziankę.

Drugiego dnia Markowego Festiwalu Amfiteatr przejmie… James Bond. Ale spokojnie, wyłącznie muzycznie. Koncert Bond to Beyond – 007 symfonicznie to niezwykła podróż tropem najsłynniejszego agenta wszech czasów. Publiczność usłyszy najpopularniejsze utwory towarzyszące jego przygodom. Na scenie pojawią się: Kasia Cerekwicka, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Sławek Uniatowski, Antek Smykiewicz oraz Łukasz Zagrobelny. Towarzyszyć im będzie Warsaw Impressione Orchestra pod dyrekcją Tomasza Szymusia, a koncert poprowadzi Laura Łącz.

Trzeci z festiwalowych wieczorów należeć będzie do Jacka Cygana, poety, prozaika, autora tekstów piosenek, librecisty, a także wokalisty (!), który zaprosi do świata piosenek, które oprawił słowem, a jest ich już ponad tysiąc. Widowisko Odnawiam dusze to kontynuacja znakomicie przyjętych przez publiczność koncertów Życie jest piosenką, będących podsumowaniem ponad 40-letniej pracy artystycznej autora. W Świnoujściu muzyczne widowisko było ozdobą pierwszej edycji Markowego Festiwalu w 2021 roku. Tym razem, obok samego Jacka Cygana, w koncercie udział wezmą: Zofia Nowakowska, Beata Rybotycka, Joanna Trzepiecińska, Marcin Januszkiewicz, Krzysztof Kiljański, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Poniedzielski. Towarzyszyć im będzie Kameleon Quintet pod kierownictwem Radosława Labahua.

W Muszli Koncertowej przy Promenadzie odbędą się dwa wyjątkowe koncerty. Pierwszy z nich to sekrety wielkiej Marilyn Monroe opowiedziane i wyśpiewane przez Sonię Bohosiewicz, aktorkę z niezwykłym temperamentem i tajemniczym blaskiem w oku. W repertuarze koncertu zatytułowanego 10 sekretów Marilyn Monroe będzie można usłyszeć utwory samej Monroe, a także Elli Fitzgerald, Franka Sinatry oraz piosenki z filmu Janusza Majewskiego Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Kolejny koncert w Muszli Koncertowej to spotkanie z nietuzinkowym artystą – Antkiem Sojką. Tak, to syn słynnego Stanisława Soyki, który próbował iść inną drogą. „Próbował”, bo swoją karierę muzyczną wiązał z tzw. drugą stroną, czyli techniczną – producencką i realizacyjną, a został… kompozytorem, wokalistą i autorem tekstów. Podczas koncertu zabrzmią utwory z dwóch płyt Sojki – debiutanckiego Po niebie oraz wydanej w 2022 roku Moimi Oczami.

Markowy Festiwal to także spotkania ze znakomitymi artystami. W ramach cyklu „Rozmowy festiwalowe” artystów przepyta Łukasz Maciejewski – dziennikarz, filmoznawca oraz krytyk filmowy. W ogień jego pytań dostaną się znani i uznani aktorzy – Renata Dancewicz, Sonia Bohosiewicz oraz Robert Więckiewicz. Konferansjerem Markowego Festiwalu będzie Zygmunt Chajzer.

Regaty Unity Line – 11–13 sierpnia

Już XXI raz spotkamy się na akwenie Morza Bałtyckiego z żeglarzami podczas regat Unity Line im. Piotra Waszczenko. 10 sierpnia powitamy pierwsze jachty w marinie im. Jerzego Poręby w Świnoujściu. Przyjazny port i bezpieczna keja w Świnoujściu pomieści wszystkich uczestników regat. Cumy zabezpieczy ekipa brzegowa organizatora regat firmy HP REKLAMA, a sponsor tytularny – Unity Line, który nieprzerwanie od 21 lat sponsoruje wydarzenie, przygotował dla wszystkich uczestników pakiety startowe wraz z koszulkami, a dla zwycięzców poszczególnych grup statuetki i medale.

Pierwszy wyścig w wymagającej trasie Extreme planowany jest na 11 sierpnia w godzinach popołudniowych. Okolice Stawy Młyny, czyli popularnego Wiatraka i plaży w Świnoujściu to miejsce, z którego będzie można pożegnać żeglarzy płynących wzdłuż trasy promów Unity Line Świnoujście – Ystad, którą 7 dni w tygodniu pokonują statki armatora. Pozostali uczestnicy regat w dniu 12 sierpnia wystartują na redzie Świnoujścia do trzech wyścigów, również widzianych z plaży w Świnoujściu.

Jak mówi komandor regat kpt. Paweł Hapanowicz: „to bardzo wymagające dni dla organizatora. Mamy podział załóg na dwie grupy: pierwsza – wyrusza daleko w morze, a druga – ściga się na redzie. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo żeglarzy, więc w tym roku na trasie Extreme zdecydowaliśmy się na wyposażenie jachtów w urządzenia Yellow Brick tracker, pokazujące w czasie rzeczywistym pozycję jachtów, kierunek płynięcia i prędkość”.

13 sierpnia żeglarze pożegnają Świnoujście, startując w wyścigu długim. Jachty udadzą się do Dziwnowa. To, w zależności od kierunku wiatru, 17 do 22 mil morskich.

Jarmark Bałtycki – 17–20 sierpnia

Impreza staje się tradycją w naszym mieście i ma na celu podkreślenie jego wyjątkowego położenia oraz morskich tradycji. Jarmark odbywa się na ul. Wybrzeże Władysława IV – od stacji PKN Orlen do skrzyżowania ulicy Jachtowej z ul. Rogozińskiego. Na jarmarku będą czekać na nas nie tylko tradycyjne przysmaki, wyroby rękodzielnicze i strefa gastronomiczna, ale przede wszystkim atrakcje dla dzieci i młodzieży. Strefa dmuchańców oraz animacji z pewnością ucieszy najmłodszych uczestników jarmarku. Dla tych trochę starszych atrakcją z pewnością będzie strefa edukacji, a w niej stoiska Centrum Nauki Kopernik oraz Wolińskiego Parku Narodowego.

Godziny funkcjonowania jarmarku:

– 17.08 (czwartek) – 12-22

– 18.08 (piątek) – 10–22

– 19.08 (sobota) – 10–22

– 20.08 (niedziela) – 10–17

FAMA – 21-26 sierpnia

FAMA 2023 została zaplanowana pomiędzy 21 a 26 sierpnia. Działania otwarte dla publiczności skupią się na dwóch obiektach – Sali Teatralnej, gdzie odbędą się pokazy teatralne, oraz w Hali w Basenie Północnym, która wypełni się muzyką wszelaką. Zapewne to właśnie marina żeglarska stanie się centrum studenckich zmagań.