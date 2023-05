Nowy dworzec. Z widokiem na wodę

Piękny, estetyczny wygląd i otwarty widok na wodę to pierwsze co rzuca się w oczy przy nowym dworcu autobusowym. Fot. BIK UM Świnoujście

Tuż przed majówką miejskie autobusy rozpoczęły kursowanie z nowego dworca przy przeprawie promowej. Godziny oraz trasy nie uległy zmianie. Na dworzec wróciły także taksówki, busy i autobusy PKS.

Dworzec zyskał nowy, estetyczny wygląd, a przede wszystkim teren stał się bardziej otwarty na wodę i przepływające nią statki. W miejscu, gdzie kiedyś stał rząd autobusów i busów, które zupełnie zasłaniały widok na wodę, dziś są klomby i ławki.

Co prawda, zieleń musi jeszcze trochę podrosnąć, ale wkrótce to miejsce będzie otoczeniem przyjaznym dla korzystających z niego pasażerów. Nowy dworzec to także wizytówka miasta, miejsce, które jako pierwsze widzą pasażerowie wychodzący z dworca kolejowego. Teraz zaraz po wyjściu, patrząc na wodę i statki, będą mogli poczuć morski charakter naszego miasta.

Nowoczesny budynek dworcowej poczekalni wyposażony jest (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) w tablice świetlne informujące o godzinach odjazdu poszczególnych autobusów miejskich. Koncepcję budynku i placu opracowali nasi miejscowi architekci z biura ABC: Mariusz Olszewski i Krzysztof Koncewicz.

Przy samej ulicy Dworcowej powstały miejsca dla samochodów typu Kiss & Ride, czyli takie do krótkiego postoju, spotykane zwłaszcza właśnie przy dworcach, centrach przesiadkowych czy szkołach. Wymieniono sieci biegnące pod jezdnią oraz całą nawierzchnię placu, chodników i jezdni. Zamontowano nowe oświetlenie LED-owe.

Na modernizację węzła przesiadkowego kolejowo‑promowo‑autobusowego Miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020 i to niemałe – 10,5 mln złotych. Koszt całości (razem z parkingiem, wymianą sieci podziemnej i częścią ulicy Dworcowej) to 14 mln złotych.