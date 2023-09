Szczecińskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego

Przedszkole Publiczne nr 74 przy ul. 26 Kwietnia 3 czeka już na nowych wychowanków. Fot. UM Szczecin

Już niebawem około 45 tys. uczniów i przedszkolaków rozpocznie nowy rok szkolny 2023/2024. By nauka była przyjemnością, a zdobywanie wiedzy mogło odbywać się w jak najlepszych warunkach, w trakcie wakacji w wielu szczecińskich placówkach oświatowych przeprowadzono prace remontowe.

Wakacje to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku od życia szkolnego i nauki. W czasie, gdy uczniowie cieszyli się wolnym czasem, słońcem i wakacyjnymi wyjazdami, w placówkach oświatowych trwały intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Wakacyjna przerwa to najbardziej optymalny czas na realizację wielu zaplanowanych prac remontowych – zarówno tych dużych, jak i tych nieco mniejszych. Ich realizacją zajmują się bezpośrednio poszczególne placówki, ale za koordynację prac, jak i ich finansowanie odpowiada Miasto.

Tegoroczne wakacyjne remonty w szkołach i placówkach oświatowych objęły m.in. adaptację pomieszczeń na potrzeby przyjęcia podwójnego rocznika, doposażenie i odświeżenie sal lekcyjnych, remonty toalet, naprawę boisk czy też konserwację lub modernizację różnego rodzaju instalacji. Nie zabrakło również tych większych prac, których prowadzenie w trakcie roku szkolnego mogłoby zakłócać zajęcia lekcyjne. To między innymi budowa nowych boisk, kompleksowe przebudowy sal gimnastycznych, remonty dachów czy wręcz przebudowy całych budynków. Wszystko po to, by młodzi mieszkańcy Szczecina mogli zdobywać nową wiedzę i umiejętności w jak najbardziej sprzyjających warunkach.