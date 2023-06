15 rzeczy, których nie możesz przegapić

Miłośnicy natury z pewnością docenią urodę Syrenich Stawów. Fot. Dariusz GORAJSKI

Szczecin – perła północno‑zachodniej Polski, miasto o spektakularnym, porównywanym do paryskiego, gwiaździstym układzie największych ulic. Jest widoczny z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co kilka lat temu pokazał na swoich zdjęciach słynny kanadyjski astronauta Chris Hadfield. Jednak wcale nie trzeba lecieć w przestworza, żeby doświadczyć piękna i atrakcji Szczecina. Oto kilka najciekawszych miejsc i wydarzeń wartych zauważenia tego lata!

Nieoczywiste i niepospolite

Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Brama Portowa – to kilka rozpoznawalnych symboli Szczecina. Jednak w tym roku warto poznać jeszcze inne wyjątkowe miejsca na mapie miasta. Zapraszamy do naszego miniprzewodnika.

Osiedle Pogodno

Urokliwy, kameralny i zanurzony w zieleni zakątek miasta nazywany najpiękniejszym osiedlem willowym w Polsce. Dominuje w nim zabudowa willowo-pałacowa z początku XX wieku, ale znajdziecie tu także sporo typowych modernistycznych budynków mieszkalnych, wybudowanych w latach 30. Wszystko to składa się na niemal berliński klimat. Uwagę zwraca bogactwo detali zdobiących zabytkowe budynki, które często przywodzą na myśl miniaturowe zamki.

Willa Lentza

Sercem sąsiadującego z Pogodnem osiedla Łękno jest Willa Lentza – uwielbiana przez turystów instytucja kultury mająca siedzibę w eklektycznym budynku będącym przykładem najlepszej przedwojennej architektury. Wzniesiona została w latach 80. XIX wieku dla Augusta Lentza, dyrektora Szczecińskiej Fabryki Wyrobów Szamotowych. Bogato zdobione wnętrza willi zwiedzać można z przewodnikiem lub indywidualnie.

Kino „Pionier 1907”

To jedno z najdłużej działających kin na świecie, przez wiele lat było wpisane do Księgi rekordów Guinnessa. Powstało we wrześniu 1909 r., wielokrotnie zmieniało swoją nazwę: początkowo „Weltkinotheater”, potem „Odra”, ostatecznie od 1950 r. nosi nazwę „Pionier”. Obecnie posiada dwie sale – główną, i równocześnie historyczną, oraz utworzoną w 2002 r. Kiniarnię. W repertuarze głównie filmy artystyczne, europejskie, azjatyckie.

Muzeum Techniki i Komunikacji

Coś dla pasjonatów zabytkowych pojazdów! Czekają tu na nich prawdziwe motoryzacyjne skarby z dawnych lat: tramwaje, autobusy, samochody i motory. W muzeum można także zwiedzać wystawę poświęconą firmie Stoewer, która przed wojną produkowała tu m.in.: maszyny do szycia, rowery, motory, samochody osobowe i ciężarówki. Co ciekawe, to właśnie w Stoewerze wyprodukowano autobusy, które kursowały po Londynie!

Morskie Centrum Nauki

Obiekt, w którym można spędzić cały dzień! Otwarte 27 maja centrum mórz, oceanów i żeglugi zachwyca ponaddwustoma interaktywnymi stanowiskami ulokowanymi na trzech poziomach. Żaglówka, w której można nauczyć się halsowania, różne rodzaje żagli, bocianie gniazdo, makieta polskiego batyskafu Meduza II, fragment burty statku, o którą można, niedosłownie oczywiście, rozbić butelkę wzorowaną na butelce szampana i zostać matką chrzestną jednostki, poruszająca się makieta kambuza, w której trzeba spróbować ugotować obiad dla załogi oraz pokład statku, który należy umyć. Widoczna już z zewnątrz obiektu jakby lewitująca kula to najnowocześniejsze w Polsce planetarium, które dostarcza niezwykle realistycznych przeżyć.

Architektoniczne przeboje

W ostatnich latach Szczecin stał się miastem, które szalenie mocno kojarzy się z nowoczesną i, co warto podkreślić, nagradzaną na świecie architekturą. Przykłady? Proszę bardzo!

Centrum Dialogu „Przełomy”

Część Muzeum Narodowego w Szczecinie, miejsce poświęcone najnowszej, powojennej historii Szczecina i Pomorza oraz ich drogom ku wolności – to właśnie tutaj rozpoczęły się strajki, które zmieniły bieg polskiej historii. Podziemny pawilon muzeum znajduje się tuż pod placem Solidarności, w miejscu, w którym w grudniu 1970 roku padły pierwsze strzały do protestujących robotników. „Przełomy” otrzymały tytuły najlepszego budynku w konkursie World Building of the Year i najlepszej przestrzeni publicznej Europy w konkursie European Prize for Urban Public Space – oba w 2016 r.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

Ikoniczny, zniewalający bielą i strzelistą konstrukcją budynek Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza zachwyca swoją fantastyczną akustyką. W 2015 roku został uhonorowany największym wyróżnieniem dla polskiej architektury w jej najnowszej historii – czyli Mies van der Rohe Award. To najważniejsza nagroda architektoniczna Europy i jedna z najbardziej prestiżowych na świecie.

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec

Najnowszą architektoniczną ozdobą Szczecina jest Teatr Letni im. Heleny Majdaniec. W tym roku został nagrodzony w konkursie Property Design Awards na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce. W swojej kategorii pokonał czterech rywali: teren zabytkowej kopalni „Ignacy” w Rybniku, rynek w bydgoskim Starym Fordonie, plac Pięciu Rogów w Warszawie i nowy plac zabaw w Łazienkach Królewskich.

Nad piękną Odrą

Bulwary Nadodrzańskie

Bez wątpliwości: latem w Szczecinie wszystkie drogi prowadzą na nadodrzańskie bulwary. To właśnie tutaj w ciepłym rytmie bije wakacyjne serce miasta. Mieszkańców, ale i turystów przyciąga miejska plaża na Wyspie Grodzkiej, liczne restauracje, pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, pomnik Paprykarza czy będące symbolem portowego miasta dźwigozaury. Z tego miejsca roztacza się spektakularny widok na Śródmieście, które najlepiej podziwiać z jednego z najwyższych kół młyńskich w Europie.

Piękno szczecińskiej natury

Blisko połowę Szczecina zajmują różnego rodzaju tereny przyrodnicze. W granicach miasta znajduje się wiele wysp, kanałów, rzek i jezior, a do tego mnóstwo zieleni. Czyni to Szczecin miejscem atrakcyjnym dla osób ceniących sobie wypoczynek w pobliżu przyrody.

Zakątki Wodne

Zaledwie 10 minut drogi od centrum miasta na żądnych atrakcji czekają Zakątki Wodne. To punkty postojowe w centrum obszaru Natura 2000, idealne do odpoczynku podczas odkrywania uroków wodnego Szczecina. Miasto i jego okolice to jedne z najpiękniejszych miejsc do żeglowania w Polsce. Dzięki licznym wypożyczalniom sprzętu bez trudu można dostać się do nich kajakiem bądź motorówką (do ich prowadzenia nie wymaga się żadnych zezwoleń).

Puszcza Wkrzańska

Bliskość szczecińskiej miejskiej natury zwabi też wielbicieli pieszych i rowerowych wypraw. Rozpoczynając wędrówkę na Jasnych Błoniach, można dotrzeć aż do transgranicznej Puszczy Wkrzańskiej (na zachodzie lasy sięgają linii Pasewalk-Ueckermünde) – mijając po drodze Teatr Letni, Ogród Różany, Syrenie Stawy, nowoczesne kąpielisko Arkonka oraz urokliwe Jezioro Głębokie. Puszcza ta liczy ponad 1550 km kw. malowniczej powierzchni, z czego 22 proc. znajduje się po polskiej stronie granicy. Dzięki niewielkiej odległości od miasta i sąsiedztwu Zalewu Szczecińskiego puszcza stanowi świetne miejsce rekreacji i regeneracji.

Cmentarz Centralny

Największa w Polsce i trzecia największa w Europie nekropolia. To, poza funkcjami o charakterze pogrzebowym, po prostu obszerny park o niezwykłej historii. Jego wyróżnikiem jest wielość egzotycznych gatunków roślin, niewystępujących naturalnie w tej części globu. Cmentarz jest na tyle interesującym przyrodniczo punktem, że bywa miejscem spacerów, w tym także przechadzek zakochanych.

Na kulturalnych falach

Szczecin to także miasto wielu okołokulturalnych cyklicznych wydarzeń.

Męskie Granie

Wielkie wydarzenie kulturalne tego lata odbyło się w połowie czerwca (16-17.06), gdy na lotnisku Aeroklubu Szczecińskiego rozbrzmiewały koncerty z cyklu Męskie Granie. To właśnie w Szczecinie wystartowała tegoroczna muzyczna trasa. Zagrali m.in.: Julia Pietrucha, Brodka, Karaś/Rogucki, Paktofonika: Retrospekcje, Krzysztof Zalewski, Rosalie, Sarsa, Szczyl: 8171 Live, Mery Spolsky, Wojciech Waglewski & Zbigniew Hołdys, Vito Bambino czy Baasch.

Żagle i Iluminacje Szczecin

14 sierpnia w parku Żeromskiego i w wybranych punktach miasta zagoszczą Iluminacje Szczecin. To wyjątkowy festiwal światła, podczas którego jeden z najstarszych miejskich parków zamienia się w bajkową krainę światła i dźwięku.

Co roku Szczecin goszczą też Żagle – największe żeglarskie wydarzenia w Polsce. Wtedy u stóp Wałów Chrobrego cumuje kilkadziesiąt najpiękniejszych żaglowców świata. Żagle 2023 odbędą się pomiędzy 18 a 20 sierpnia.

Coś na ząb

Nie samym zwiedzaniem żyje człowiek! Szczecin może pochwalić się kilkoma kultowymi smakami.

Paprykarz, paszteciki, frytburgery

Pierwszy z nich rozpoznawalny jest bez wątpienia w całej Polsce. Legendarny paprykarz szczeciński – czyli pasta z ryby, ryżu, cebuli, koncentratu pomidorowego, oleju roślinnego, przypraw i soli – to nie tylko znana ze sklepowych półek puszka. W mieście działa kilka restauracji, które specjalizują się w jego produkcji! Paprykarz można zjeść na miejscu lub zabrać ze sobą w pamiątkowym słoiku.

Z kolei przy al. Wojska Polskiego 46 od ponad 50 lat można zajadać się słynnymi pasztecikami, występującymi najczęściej z farszem mięsnym, serowo-pieczarkowym oraz z kapustą i grzybami. Ich perfekcyjnym dopełnieniem jest kubek czerwonego barszczu.

Równie popularnym przysmakiem wśród szczecinian jest tzw. frytburger – czyli bułka z… frytkami. Brzmi mocno kalorycznie, ale czasami trzeba zgrzeszyć!