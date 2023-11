Duże zainteresowanie przetargiem

Wizualizacja przyszłego terminalu instalacyjnego Fot. ZMPSiŚ

Aż dziewięć ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym na budowę zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. Chodzi o wykonanie części hydrotechnicznej nowego terminalu instalacyjnego, za co odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Drugi przetarg dotyczący tego przedsięwzięcia ma na celu wyłonienie firmy, która będzie pełniła funkcję inżyniera dla inwestycji.

– W przetargu na budowę wybraliśmy firmę PORR SA z siedzibą w Warszawie – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Jednak procedura jest jeszcze w toku. Trwa także postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera dla tej inwestycji.

PORR zaproponował, że wykona zlecone prace za ponad 170,6 mln zł. To najniższa z zaproponowanych cen. Najwyższą, blisko 287 mln zł, chciała chińska spółka China Harbour Engineering Company z Pekinu. Do przetargu zgłosiły się również: Strabag (z ofertą ponad 277 mln zł), Korporacja Budowlana Doraco (ok. 237 mln), Budimex SA (ponad 187 mln), Erbud SA (przeszło 238 mln), konsorcjum z firmą Roverpol jako liderem (ok. 229 mln), konsorcjum z liderem NDI SA (prawie 184 mln) oraz tureckie konsorcjum z firmą Gap Insaat Yatirim Ve Diş Ticaret jako liderem (ok. 177 mln). Tę ostatnią ofertę odrzucono, gdyż jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia.

Główną rolą przyszłego terminalu będzie przeładunek, składowanie i wstępny montaż elementów morskich turbin wiatrowych oraz serwisowanie eksploatowanych turbin wiatrowych szczególnie w okresie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Nowy terminal ma być również przeznaczony do obsługi innych ładunków ponadgabarytowych, przestrzennych, ciężkich lub zjednostkowanych.

Przedmiotem zamówienia w przetargu ZMPSiŚ jest rozbudowa istniejących nabrzeży nr 1 i nr 2 wraz z robotami czerpalnymi (do głębokości technicznej 10,5 m) w I odcinku oraz budowa ścianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przyszłego nabrzeża nr 3 wraz z robotami czerpalnymi (do głębokości technicznej 12,5 m) i zalądowieniem części akwenu pomiędzy ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3 w odcinku II. Ponadto wykonawca ma za zadanie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (osobno dla każdego z etapów zadania), zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.

W efekcie powstaną dwa nowe nabrzeża wysunięte o 25 m dalej na wodę w stosunku do istniejących. Długość każdego z nabrzeży wynosząca 250 m umożliwi operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 15 MW i większych. Oba nabrzeża pozwolą na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie ok. 1000 t każda.

Przypomnijmy, że w październiku ruszyła już budowa części lądowej, za którą odpowiada Grupa Orlen.

Terminal ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku. Będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Docelowo umożliwi instalację ok. 80 turbin rocznie. Powstanie na 20-hektarowym terenie, który ZMPSiŚ kupił od MSR Gryfia, a następnie podpisał z Orlenem umowę dzierżawy na 30 lat. W czerwcu br. na świnoujską inwestycję przyznano portowej spółce ok. 66 mln euro z unijnego funduszu CEF 2.

W pierwszej kolejności terminal posłuży do realizacji projektu Baltic Power (energia z tej farmy o mocy blisko 1,2 GW będzie mogła zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych). Potem port instalacyjny w Świnoujściu wesprze następne inwestycje Orlenu na Bałtyku i projekty innych deweloperów. W przyszłości będzie mógł obsługiwać budowy prowadzone także na wodach niemieckich, szwedzkich czy duńskich.

(ek)