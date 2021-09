Zbudują nowy most

Trzysta czterdzieści milionów złotych będzie kosztował nowy most kolejowy na Regalicy (Odra Wschodnia) w Szczecinie. Umowę z wykonawcą – firmą Budimex – podpisały w tym miesiącu PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, podkreśla, że przedsięwzięcie usprawni przejazd pociągów, a także poprawi bezpieczeństwo powodziowe w regionie. Zakończenie tej inwestycji planowane jest do końca 2023 r.

Obecny most został zbudowany 1877 roku. Pod koniec wojny został przez wycofujących się Niemców wysadzony. Parę lat później został odbudowany przez Polaków. Mierzy nieco ponad 260 metrów długości i ma tylko jeden tor kolejowy.

Konstrukcja przeprawy nie spełnia wymogów transportu wodnego i kolejowego. Ma niski prześwit pionowy przęsła stałego, co bardzo ogranicza możliwości żeglugi śródlądowej. „Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, jednostek technicznych oraz lodołamaczy, których akcje są utrudnione. Sama czynność podnoszenia przęsła dodatkowo jest niezwykle czasochłonna i wymaga dużego nakładu pracy” – tłumaczą Wody Polskie. „Przestarzała konstrukcja mostu powoduje wzajemne ograniczenia pomiędzy transportem kolejowym a żeglugą śródlądową. Na czas otwarcia przęsła zwodzonego ruch pociągów musi zostać wstrzymany. To warunek, który umożliwia przemieszczanie się jednostek żeglugi śródlądowej pod mostem” – przypominają Wody Polskie.

Te utrudnienia wynikają z ciekawego, aczkolwiek przestarzałego mechanizmu podnoszenia części zwodzonej mostu. Jak czytamy w Wikipedii, po obu stronach toru naprzeciw siebie na niewielkiej wysokości znajdują się dwa wycinki kół zębatych, do których sztywno przymocowana jest część podnoszona. „Przetaczanie po bieżniach–listwach zębatych powoduje podnoszenie przęsła. Ciężar części podnoszonej zrównoważony jest przez masywną przeciwwagę, która w pozycji otwartej zajmuje pozycję tuż nad główkami szyn, natomiast w pozycji zamkniętej wznosi się nad torem na wysokości umożliwiającej przejazd pociągu pod nią”.

Aby przeprawę mogły pokonać składy elektryczne, zastosowano nietypowe rozwiązanie sieci trakcyjnej. „Ruchoma przeciwwaga wymusiła zastosowanie sieci odchylanej na dojeździe do przęsła podnoszonego, natomiast na samym tym przęśle zastosowano zamiast przewodu jezdnego sztywny przewodnik w postaci dwóch ceowników. Ze względów bezpieczeństwa (w pozycji otwartej część przewodnika znajduje się tuż nad poziomem toru) konstrukcja jest uziemiona i przejazd pociągów elektrycznych odbywa się rozpędem i teoretycznie bez konieczności składania pantografów. Jednak z powodu niedopracowania i dużego ryzyka połamania odbieraków obowiązuje nakaz opuszczania pantografów przed wjazdem na most”.

W ramach inwestycji rozebrane zostaną trzy stałe przęsła dotychczasowego mostu wraz z podporami oraz zbudowana będzie nowa przeprawa. Dodatkowo zaplanowana jest budowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Szklanej, murów oporowych na dojazdach do mostu kolejowego na prawym brzegu Regalicy, przejścia podziemnego wraz z prowadzącymi do niego schodami oraz windami. Dotychczasowa nastawnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy budynek. Istotnym elementem jest też przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, co ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Zmieni się również otaczająca infrastruktura m.in. oświetleniowa, drogowa czy wodociągowa.

Długa na ok. 300 metrów nowa przeprawa będzie mieć dwa tory ze siecią trakcyjną, co pozwoli na zwiększenie przepustowości mostu na linii kolejowej Wrocław – Szczecin, a także umożliwi zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h i towarowych do 90 km/h. Zapewniona zostanie również lepsza oferta przewozowa i dogodniejsze warunki przewozu towarów koleją.

Prace uwzględnią zalecenia konserwatora zabytków, zgodnie z którymi zachowane zostaną elementy mechaniczne urządzeń, znajdujące się od strony Międzyodrza.

Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt współfinansowany jest ze środków Banku Światowego oraz z środków Funduszu Unijnego (umowa o dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę («CEF»).

– Budowa nowego mostu kolejowego na Regalicy umożliwi wykonywanie większej ilości połączeń kolejowych w regionie Pomorza Zachodniego, a także zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróży. Jest to kolejny ważny krok w kierunku tworzenia nowoczesnej kolei w całym kraju – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

(b)