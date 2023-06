Kapitańskie Dni Morza

Główne obchody Kapitańskich Dni Morza odbędą się 1 lipca na Łasztowni: na skwerze Kapitanów i w Starej Rzeźni. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Spotkania, festyn, rejsy, występy, wspomnienia i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę wypełnią tegoroczne Dni Morza w Szczecinie. Główne uroczystości organizuje Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, z jego przewodniczącym kapitanem Włodzimierzem Grycnerem na czele. W obchody Dni Morza wpisują się też inne wydarzenia, z których część już się odbyła.

Jak już informowaliśmy, wyjątkowy koncert na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie „Tym, którzy nie powrócili z morza…” w wykonaniu artystów Opery na Zamku odbył się 10 czerwca.

Wczoraj natomiast Koło Emerytów i Rencistów przy Polskiej Żegludze Morskiej z okazji Dni Morza zorganizowało uroczyste spotkanie w szczecińskim hotelu Radisson Blu pod hasłem: Noc Kupały – nad Odrą.

Świętojańskie tradycje

W piątek i sobotę (23 – 24 czerwca) odbędzie się Noc Świętojańska nad Odrą, czyli rejs i wianki świętojańskie z pokładu statku „Kapitan Cook” oraz inne atrakcje.

W niedzielę (25 czerwca) od godz. 14 do 21 potrwa festyn „Noc świętojańska”, po raz drugi organizowany przez Centrum Motorowodne „Ślizg” w Szczecinie i Rycerzy Kolumba. W tym roku na imprezę na przystani „Ślizgu” nad Parnicą (Bulwar Gdański 12) zaprasza także Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej. O godz. 15 zostanie odprawiona msza św. na wodzie. W programie: nauka wicia wianków, tradycje i zwyczaje nocy świętojańskiej, opowieści wilków morskich, chrzest morski, śpiewy przy ognisku, rejsy katamaranem i uroczyste puszczanie wianków.

Pamięć

Na 29 czerwca (czwartek) na godz. 12 zaplanowano składanie kwiatów przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. To coroczna tradycja. W wydarzeniu ma uczestniczyć kompania honorowa Politechniki Morskiej.

Tego samego dnia o godz. 18 na skwerze przy ul. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie zostanie odsłonięta tablica poświęcona patronowi ulicy. To kolejna inicjatywa kapitana. Grycnera.

W piątek (30 czerwca) o godz. 12 odbędzie się apel przy pamiątkowym kamieniu Państwowej Szkoły Morskiej na Wałach Chrobrego. Następnie uczestnicy uroczystości spotkają się w sali 172 Politechniki Morskiej. Przewidziano zwiedzanie uczelni.

Na skwerze Kapitanów i w Starej Rzeźni

Główne obchody Kapitańskich Dni Morza odbędą się w sobotę (1 lipca) na Łasztowni.

W pierwszej części, od godz. 12 do 13, na skwerze Kapitanów nastąpi podniesienie bandery na „Kapitańskim maszcie”. Odśpiewany będzie hymn Polski i pieśń „Morze, nasze morze”. Zaplanowano przemówienia kapitanów i zaproszonych gości oraz inne atrakcje.

Inne atrakcje

Druga część, od godz. 13 do 18, to spotkanie w „Starej Rzeźni”. W programie: prelekcja Ludmiły Kopycińskiej o Dniach Morza oraz prezentacja morskich filmów (od godz. 13 do 13.30), recytacje wierszy przedstawicieli Związku Literatów Polskich (od 13.30 do 14), wręczenie odznaczeń Ligi Morskiej i Rzecznej – krzyży „Pro Mari Nostro” (od 14 do 14.30), a następnie występy. Na scenie pokażą swoje umiejętności: Duo Activ Music (godz. 14.30), Igacki Band (15), szczeciński chór Na Dziecięcą Nutę (15.30), Akordeoniści i Zespół Tańca Afrykańskiego pod kierunkiem Magdy Prieditis (16), Oksana Oksen z trzema pieśniami ukraińskimi (16.30) oraz Zespół Tańca Sahiba Disy (17). Na godz. 17.30 zaplanowano poczęstunek od firmy CSL (kawa, herbata, ciastka).

Rajd skuterów wodnych

Również w sobotę (1 lipca) odbędzie się pierwszy w historii „Długodystansowy Rajd Skuterów Wodnych” na wodzie na trasie Szczecin – Stralsund – Szczecin. Wyprawa organizowana jest przez Klub „Moto Jet Ski Szczecin”.

– Szacunek do wody, naszego regionu, a także uroczystości, jakimi są Dni Morza, powoduje, że czynnie bierzemy w tym udział – podkreślają organizatorzy.

„Za tych, co na morzu”

Obchody zwieńczy msza św. odprawiona w niedzielę (2 lipca) o godz. 12 w kościele Morskim w Szczecinie (przy ul. Św. Ducha 9) w intencji ludzi morza. ©℗

