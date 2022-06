Pamięci tych, którzy nie powrócili z morza

Chociaż w tym roku nie ma miejskich obchodów Dni Morza, z okazji tego święta Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Komitet Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” zorganizowali uroczyste złożenie wiązanek kwiatów przy znajdującym się na Cmentarzu Centralnym monumencie upamiętniającym zaginionych marynarzy. Tradycyjna ceremonia odbyła się w sobotę, 11 czerwca.

Uroczystość poprowadził kpt. ż.w. Mirosław Folta, nowy przewodniczący Komitetu Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Głos zabrał także kpt. ż.w. Wiktor Czapp, który przez 15 lat pełnił tę funkcję. Zadeklarował, że nadal będzie dbał o pomnik.

– Historia jest bogactwem każdego społeczeństwa, każdej grupy społecznej, każdego narodu, a w historii też zawierają się ci, którzy odeszli, którzy już zakończyli swój ziemski żywot – mówił ks. Stanisław Flis, duszpasterz ludzi morza. – My się gromadzimy tutaj, aby wspominać, pamiętać i modlić się za tych, którzy nie wrócili z morza i aby prosić, by miłosierny Bóg przyjął ich do swojej chwały.

Wiązanki kwiatów przy pomniku złożyli m.in. przedstawiciele Polskiej Żeglugi Morskiej, NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Marynarzy działających przy PŻM, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich, Stowarzyszenia Absolwentów PSRM („Śledziołapów”), Marynarskiej Rady Opiekuńczej i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

W niedzielę, 12 czerwca, o godz. 12 w kościele Morskim przy ul. św. Ducha 9 w Szczecinie zostanie odprawiona msza św. w intencji ludzi morza. ©℗

(ek)

Fot. Elżbieta Kubowska