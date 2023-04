Na dwóch kółkach przez Brandenburgię

Doskonałe ścieżki i wiosenna energia – czyli rowerem przez Brandenburgię! Fot. TMB Fotoarchiv Steffan Lehmann

Brandenburgia leży tuż za zachodnią polską granicą. Do krótkich wypraw rowerowych lub spędzania tutaj całych urlopów na dwóch kółkach zachęca 7000 km dobrze rozbudowanych ścieżek rowerowych. Miłośnicy przyrody napotkają tu niezwykle urozmaicone krajobrazy oraz ciekawe miejsca do wypoczynku i turystycznej eksploracji. Doskonałą rozrywkę będą mieli tutaj zarówno amatorzy jazdy rekreacyjnej, jak i zwolennicy intensywnego szusowania na rowerach górskich. Trasa popularnej ścieżki rowerowej Odra-Nysa rozpoczyna się w Neuzelle – „barokowym cudzie Brandenburgii”, czyli jednym z niewielu całkowicie zachowanych zespołów klasztornych w Europie. W muzeum „Teatr Niebiański” można zobaczyć niepowtarzalne przedstawienia pasyjne z Neuzelle. Dalej szlak prowadzi do Lebus, gdzie wiosną kwitną miłki wiosenne, a zbocza wałów nad Odrą przybierają jaskrawożółty kolor. Z punktu widokowego w Stützkow rozciąga się wspaniała panorama rozlewiska Odry. Po dotarciu do Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry z kolei można znaleźć wiele powodów, aby zsiąść z roweru. W Domu Parku Narodowego w Criewen interaktywna wystawa przedstawia florę i faunę Doliny Dolnej Odry, a ze Schwedt/Oder ścieżka rowerowa prowadzi wzdłuż wału przeciwpowodziowego przez bezkresne krajobrazy zalewowe rzeki Odry.

www.nationalpark-unteres-odertal.eu/pl

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry można również poznawać jadąc trasą rowerową Uckermark. W Lychen znajduje się specjalnie zaprojektowany ogród sztuki egzotycznej z rzeźbami, ogrodową kawiarnią i wybiegiem dla zwierząt. W Gramzow mieści się Muzeum Kolejnictwa z minipociągami, kolejkami z prywatnch kolekcji i makietami. W miejscowości Vierraden historię tytoniu przedstawia wystawa w Muzeum Tytoniu, które czynne jest od 1 maja.

www.brandenburg-tourism.com

Zawsze warto zrobić wypad do Frankfurtu nad Odrą – miasta, które można poznać jeżdżąc na rowerze śladami poety Heinricha von Kleista. Trasa prowadzi przez miejskie parki i położoną między Starą i Nową Odrą naturalną wyspę Ziegenwerder ze starymi olbrzymimi drzewami, ciekami wodnymi, restauracjami i pełnym atrakcji placem zabaw. Ścieżka rowerowa podąża dalej poza miasto w kierunku Schönfließ, gdzie w małej wiosce Wulkow zawsze wielkie poruszenie wywołuje statek UFO.

www.frankfurt-slubice.eu/pl

Stary nasyp kolejowy oraz przebiegająca na wale i obok niego ścieżka sprawiają, że wycieczka w głąb regionu Oderbruch, tuż przy granicy z Polską, jest szczególnie warta uwagi. Szlak rowerowy prowadzi wzdłuż Odry po trasie dawnej linii kolejowej. Wyprawa tędy to jednoczesna podróż w przeszłość do początków XX wieku i historii transportu kolejowego. W Groß Neuendorf rowerzyści mogą nawet spędzić noc w wagonie kolejowym. Dla osób zainteresowanych historią, godna polecenia jest wizyta w Muzeum Szewców. Po drodze warto odwiedzić jeszcze pałac i park Steinhöfel oraz zboczyć z trasy do zoo Oderbruch w Altreetz.

www.brandenburg-tourism.com