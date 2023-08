Uwolnij swój potencjał. Nowa kampania SodaStream

Fot. SodaStream

SodaStream przedstawia nową kampanię reklamową – „Uwolnij swój potencjał”. Czy istnieje magiczne zaklęcie, które nie tylko zapewni doskonałą zabawę, ale również ocali Ziemię przed jednorazowym plastikiem?

SodaStream, wiodący producent saturatorów do gazowania wody, oferuje wygodną, ekonomiczną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych napojów bezalkoholowych. Pozwala użytkownikom tworzyć własne spersonalizowane napoje gazowane w domu, bez zbędnego jednorazowego plastiku i bez dźwigania. Marka rozpoczyna właśnie kampanię reklamową „Uwolnij swój potencjał”, która przekonuje, że SodaStream to coś więcej niż ekspres do gazowania wody, to gwarancja zabawy i udanych spotkań towarzyskich.

Akcja reklamy „Uwolnij swój potencjał” ma miejsce na przyjęciu. Goście są wyraźnie znudzeni, rozmowa się nie klei. Nagle główny bohater przypomina sobie zaklęcie, które sprawia, że zaczyna się magia: Raz, dwa, tssss SodaStream”. Atmosfera błyskawicznie się zmienia. Impreza zostaje uratowana. Spot pokazuje, że zwykłą wodę w prosty sposób możemy zmienić w ekscytujący napój pełen bąbelków, a SodaStream sprawi, że każda celebracja będzie udana. Reklamę dopełnia utwór „Release The Beast” zespołu Breakwater z 1978 roku.

To pierwsza część kampanii parasolowej stawiająca ekobohaterów – czyli klientów marki w centrum wydarzeń. Kolejne rozszerzenia kampanii nawiązują także do innych, kluczowych misji SodaStream, m.in. eliminacji jednorazowego plastiku. Zobaczymy również nieograniczone możliwości przygotowywania napojów i bezalkoholowych drinków, dzięki syropom SodaStream. A to wszystko bez jednorazowego plastiku.

Kampania „Uwolnij swój potencjał” pozostanie z marką na dłużej. W 2023 konsumenci spotkają się z nią w wielu kanałach.

Źródło informacji: SodaStream