Sprawdzanie historii pojazdu po numerze rejestracji – to możliwe

Grafika: Adobe Stock

Decydując się na zakup samochodu zwracamy uwagę na szereg jego cech, przebyte kilometry, usterki, naprawy. Nie raz zdarzało się, że sprzedający naginali rzeczywistość podając nieprawdziwe informacje w opisie oferty. Przegląd historii pojazdu to niezbędny element odpowiedniej weryfikacji przed zakupem. Z pomocą przychodzą wyspecjalizowane serwisy. Portal autobaza.pl wprowadza właśnie możliwość wygenerowania pełnego raportu jedynie na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Autobaza.pl to najdłużej działający – bo od kwietnia 2001 roku – serwis oferujący najpełniejsze raporty historii pojazdów od momentu ich wyprodukowania. Dostęp do tych danych możliwy jest już po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego wybranego pojazdu. Do tej pory wymagany był numer VIN, jednak teraz jest to znacznie prostsze i szybsze. Serwis ten nadal się rozwija, a jego zespół z pasją do motoryzacji dba o ciągłe aktualizowanie baz danych, aby zapewnić jak najlepszą ochronę interesów kierowców, ich pojazdów i przyszłych nabywców.

Oferowane przez autobaza.pl raporty powstają na podstawie rzetelnych i wyselekcjonowanych źródeł. Są to m.in. bazy agencji rządowych, organizacji non-profit, partnerów branżowych, lecz także bardzo szczegółowe bazy serwisowe pojazdów znacznej większości marek, bo ok. 80%.. Dają one gwarancję prawdziwych i aktualnych informacji, z racji pełnionej funkcji, jaką jest kompleksowa obsługa i naprawa samochodów danych producentów.

Dlaczego tak ważna jest uprzednia weryfikacja?

Planując zakup używanego pojazdu często polegamy na informacjach znajdujących się w opisie ogłoszenia, jednak powinniśmy mieć na uwadze, że nie zawsze muszą być one zgodne z prawdą. Przedzakupowa weryfikacja historii jest niezwykle ważna, ponieważ zdarza się, że sprzedający naginają rzeczywistość podając nieprawdziwe dane.

Raport z historią pojazdu pozwala uniknąć ukrytych lub zatuszowanych wad i nieścisłości, czy też sprawdzić faktyczny status prawny pojazdu. Jego celem jest rzetelne dostarczanie informacji o pojazdach używanych, ułatwiając tym samym potencjalnym nabywcom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

„Aktualizacja portalu to duże ułatwienie, ponieważ numer rejestracyjny jest zawsze na widoku – zarówno „na blachach”, jak i na naklejce za przednią szybą. Jest krótszy i znacznie łatwiejszy do zapamiętania niż numer VIN. Dzięki temu „od ręki” możemy uzyskać wszystkie niezbędne informacje o pojeździe, którym jesteśmy zainteresowani. Tym sposobem unikamy ewentualnego zakupu uszkodzonego lub nawet kradzionego auta czy jednośladu” – komentuje Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.

Czego o pojeździe dowiemy się z raportu?

Raport dostarczany przez portal prezentuje najbardziej wiarygodne informacje o pojeździe bez pomijania najmniejszych zgłoszonych usterek. Obejmuje on m.in. takie sekcje jak:

1. Historia zdarzeń: chronologiczny spis zdarzeń drogowych wraz z szacunkową wartością serwisu, opisem, ewentualnym zagrożeniem oraz wizualizacjami pojazdu z lokalizacją usterki;

2. Ewidencja pojazdów poszukiwanych: prezentuje listę rejestrów wraz ze statusem (wynikiem weryfikacji) danego auta;

3. Historia pojazdu: zbiór informacji własnych oraz z baz danych partnerów autobazy.pl, prezentujący chronologiczny przebieg zdarzeń od daty produkcji pojazdu po moment wygenerowania raportu;

4. Odczyt przebiegu: prezentacja przebiegu pojazdu według lat i miesięcy w tabeli oraz na wykresie;

5. Wyposażenie pojazdu: podstawowe dane techniczne pojazdu m.in. względem liczby drzwi, rodzaju skrzyni biegów;

6. Ocena bezpieczeństwa: obejmuje ocenę ochrony pasażerów oraz pieszych w 5-gwiazdkowej skali;

W raporcie widnieje także sekcja poświęcona odpłatnym rozszerzeniom. Dotyczą one aktualnej wyceny wartości pojazdu oraz prognozy przyszłych wydatków związanych z procedurami serwisowymi.

Autoiso Sp. z o.o. jest właścicielem serwisu autobaza.pl oferującym raporty historii pojazdu. Od 20 lat firma dostarcza klientom wiarygodnych danych dotyczących przeszłości pojazdu. Autobaza.pl agreguje dane z wielu wiarygodnych i uznanych źródeł. Współpracuje z zaufanymi podmiotami jak m.in. holenderska fundacja Nationale Auto Pas (NAP). Serwisowi autobaza.pl został również przyznany certyfikowany dostęp do National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) czyli do Krajowego Systemu Informacji o tytułach pojazdów silnikowych w USA.

Dziś autobaza.pl stanowi największą, niezależną bazę danych VIN z historią pojazdów dostępną na rynku europejskim. Działalność firmy ma realny wpływ na jakość pojazdów oferowanych na rynku wtórnym w Polsce.

Źródło informacji: Autoiso Sp. z o.o.