Scena ERGO Hestii na festiwalu Inside Seaside

Fot. Inside Seaside/ Fot. Materiały Organizatora

Sopocka firma została sponsorem tytularnym Theatre Stage podczas pierwszej edycji nowego festiwalu w gdańskim AmberExpo. Na miejscu ERGO Hestia zaprasza na spotkanie z Aleksandrą Herzyk, laureatką tegorocznego konkursu Literacka Podróż Hestii oraz wystawę Asymmetry by Artystyczna Podróż.

Na indoorowym festiwalu zagrają m.in. Milky Chance, Girl in Red, Nothing But Thieves i Tom Odell. Wśród zespołów nie zabraknie także trójmiejskich reprezentantów. Takich jak Trupa Trupa, Immortal Onion x Michał Jan czy Leszek Możdżer.

„Do tej pory aktywnie wspieraliśmy przede wszystkim literatów i artystów sztuk wizualnych. Teraz przyszedł też czas na muzykę - podkreśla Maria Rosa, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii oraz dyrektor Marketingu i PR w ERGO Hestii. - Chcemy być blisko rodzimych artystów, dlatego cieszymy się, że pomimo międzynarodowego charakteru festiwalu, usłyszymy także sporo polskich zespołów. W tym te, które są mocno zakorzenione w trójmiejskiej scenie muzycznej” - dodaje.

Wystawa poświęcona asymetrii

Jednak Inside Seaside to nie tylko muzyka. ERGO Hestia udostępni w AmberExpo wystawę Asymmetry by Artystyczna Podróż. Wystawa to wynik konkursu na najlepsze zdjęcia zrobione smartfonami. Artyści biorą w nich udział za pośrednictwem Instagrama. Ideą konkursu jest przeniesienie wirtualnej twórczości na jak najbardziej realne ściany polskich galerii sztuki.

Tegoroczna edycja wystawy poświęcona jest asymetrii. Chodzi nie tylko o właściwość obiektów i zdarzeń, ale pojęcie, które można intepretować w plastyczny sposób. Z kilkuset nadesłanych zgłoszeń, jury konkursowe wyłoniło 31 prac, które zostaną zaprezentowane m.in. podczas Festiwalu Inside Seaside.

Dyskusja o literaturze

Na wydarzeniu znajdzie się miejsce dla wszystkich dziedzin sztuki. ERGO Hestia zaprasza także na dyskusję o literaturze w towarzystwie Aleksandry Herzyk, laureatki nagrody Literackiej Podróży Hestii.

To konkurs, który wyróżnia autorów i autorki klasycznych form: powieści, powieści graficznych i opowiadań, napisanych z myślą o młodych czytelnikach i czytelniczkach. Kapituła wybiera tytuły, które mają szansę pozostać na długo w kanonie literatury dziecięco-młodzieżowej.

Konkurs organizowany jest od 2021 roku przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Fundatorem nagrody dla zwycięzcy jest ERGO Hestia.

Inside Seaside odbędzie się w dniach 11-12 listopada w Amber Expo, ul. Żaglowa 11. Szczegółowe informacje dotyczące imprezy znajdują się na stronie festiwalu - https://insideseaside.pl

Źródło informacji: ERGO Hestia