PGE i NFOŚiGW podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy magazynu zielonej energii Młoty

Fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach o planowanej mocy ok. 1050 MW. W ramach umowy NFOŚiGW obejmie 49 proc. udziałów w spółce celowej PGE Inwest 12, odpowiedzialnej za budowę ESP Młoty. PGE zachowa większościowy pakiet udziałów - 51 proc. Zawarcie umowy ma na celu zapewnienie finansowania budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach.

„Podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy PGE a NFOŚiGW, która uruchamia proces projektowania, a następnie budowy elektrowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Powstanie elektrowni będzie znaczącym wzmocnieniem systemu elektroenergetycznego Polski, a co za tym idzie zwiększeniem bezpieczeństwa państwa. To także korzyści dla regionu, przede wszystkim dla gminy Bystrzyca Kłodzka, która po wybudowaniu elektrowni będzie mogła liczyć na milionowe wpływy do budżetu. Te środki będą przeznaczone na lokalne inwestycje bliskie mieszkańcom gminy” - powiedział Michał Dworczyk, poseł na Sejm RP.

„Ta wielka, wielomiliardowa inwestycja będzie służyć całej Polsce, całemu Krajowemu Systemowi Elektroenergetycznemu, ale przyniesie też wymierne, ogromne korzyści dla gminy Bystrzyca Kłodzka i dla jej mieszkańców. Będzie to gigantyczny zastrzyk finansowy, który pozwoli dynamicznie rozwijać się tej pięknej gminie” - powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

„Budowa magazynu zielonej energii Młoty, czyli największej tego typu inwestycji w Polsce, to element transformacji energetycznej i realizacji strategii Grupy PGE dla zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycja ta zapewni stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a współpraca z NFOŚiGW otworzy dodatkowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. „W czerwcu tego roku ukończyliśmy studium wykonalności dla tej inwestycji, którego wyniki wykazują zasadność oraz możliwość techniczną budowy elektrowni. Dobór nowoczesnych technologii oraz rozwiązań technicznych i budowlanych pozwoli nieprzerwanie pracować temu magazynowi zielonej energii przez minimum czterdzieści lat. Konsekwentnie prowadzimy także kolejne działania w tym projekcie. Finalizujemy prace nad pełną inwentaryzacją przyrodniczą, tak aby jeszcze w tym roku złożyć stosowne dokumenty do uzyskania decyzji środowiskowej, a także złożyliśmy wniosek do PSE o określenie warunków przyłączenia dla elektrowni” - dodaje Wojciech Dąbrowski.

„Dzisiejsza umowa to duży krok do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Trzeba podkreślić również, że bez takich magazynów energii jak elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach nie będzie możliwy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tych niestabilnych, tak jak instalacje fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe” - mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt ESP Młoty jest jednym z elementów realizacji transformacji energetycznej w Polsce. Będzie on mieć kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski. Magazyn energii, którym jest planowany ESP Młoty, dzięki swoim parametrom i możliwościom pracy pozwoli na rozwój odnawialnych źródeł energii.

W ramach inwestycji ESP Młoty planowane jest wybudowanie dwóch zbiorników wodnych, które będą pełnić dodatkowo funkcję przeciwpowodziową oraz utrzymania retencji wód w regionie. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planowane jest na 2030 rok.

Zaangażowanie NFOŚiGW to kolejny etap w projekcie. Podpisanie umowy inwestycyjnej na obecnym etapie prac jest kluczowe dla ostatecznego sukcesu budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Spółka celowa PGE Inwest 12 uzyska od swoich właścicieli środki na finansowanie zaplanowanych prac, które w najbliższym czasie skupią się na uruchomieniu postępowania na generalnego realizatora inwestycji.

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii. Charakteryzują się niezwykle długim czasem eksploatacji. Obecnie, przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe, jednostki te zyskują na znaczeniu. Budowa ESP jest działaniem komplementarnym do zwiększania udziału OZE w związku koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej państwa. Tylko w samej Europie pracuje dzisiaj ponad 40 tego typu jednostek, a ogłoszonych jest 10 projektów nowych elektrowni szczytowo-pompowych.

Więcej informacji dot. ESP Młoty dostępnych jest pod adresem: www.gkpge.pl/projekt-mloty.

