Święto demokracji – szansa dla gmin

Co cztery lata mamy możliwość podjęcia najważniejszej decyzji. To my, nikt inny, decydujemy o tym, w jakim kierunku będzie szła polska polityka. To my decydujemy, ale warunkiem jest pójście na wybory. To przy urnie wyborczej rozstrzygają się losy kraju. Dlatego powinniśmy wszyscy uczestniczyć w tym święcie demokracji. Choć nie ma obowiązku prawnego, powinien być moralny, w poczuciu dobrze pojętego obowiązku obywatelskiego.

Chcemy pomóc w podjęciu decyzji o udziale w wyborach parlamentarnych. Stąd też zbudowany został system zachęt. Dotyczy on gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy. To są nasze małe ojczyzny. Tam zaczyna się budowa społeczeństwa obywatelskiego. Te dodatkowe środki pozwolą na szybsze zrealizowanie wielu zamierzeń. Będą one kierowane wszędzie tam, gdzie frekwencja przekroczy 60 procent.

Te pieniądze mają ściśle określonych adresatów. Marginalizowana przez lata kultura ludowa ma teraz szansę otrzymania wsparcia. W jej utrzymaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu duży udział mają Koła Gospodyń Wiejskich. Trudno też sobie wyobrazić polską wieś bez Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedni i drudzy mają szansę na dodatkowe pieniądze.

Jest szansa na uzyskanie 1 miliona złotych na remont remizy, ale gmina musi osiągnąć najwyższą frekwencję wyborczą w danym powiecie. Za najwyższą frekwencję mieszkańcy gminy mogą też sięgnąć po milion złotych na wybrane zadanie.

Jednak to nie wszystko. Dzięki temu, że ludzie na obszarach wiejskich szybciej i łatwiej organizują się do wspólnych inicjatyw, mają jeszcze szansę, aby w prosty sposób sięgnąć po dodatkowe środki na działalność statutową Koła Gospodyń Wiejskich, zespołu ludowego, czy miejscowej orkiestry dętej. Można też zdobyć pieniądze na działalność zespołów sportowych.

Jest o co zawalczyć i nie jest to wcale trudne. Wystarczy, że ponad 60 proc. uprawnionych do głosowania w gminie do 20 tys. mieszkańców weźmie udział w wyborach, gmina otrzyma dodatkowe środki.

Robert Telus

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

