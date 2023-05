Inspiruj(SI)ę w Dzień bez Śmiecenia

Fot. Dzień bez Śmiecenia

Już 11 maja rusza 17. edycja kampanii Dzień bez Śmiecenia, prowadzonej przez Rekopol OOO S.A. Pod hasłem „Inspiruj(SI)ę!” organizatorzy zachęcają do promowania prawidłowych postaw ekologicznych w środowisku lokalnym. Na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl na zainteresowanych czeka dawka ekologicznej wiedzy, wiele ciekawych i inspirujących materiałów edukacyjnych, a na najbardziej zaangażowanych - konkurs z atrakcyjnymi nagrodami – między innymi rowerami górskimi.

Z roku na rok świadomość ekologiczna mieszkańców Polski wzrasta. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że aż 96% Polaków deklaruje, że segreguje odpady w domu. Ponadto najwięcej badanych jako największe problemy środowiska naturalnego w Polsce wskazuje zanieczyszczenie powietrza (56%) oraz kolejno problem śmieci (51%) oraz zanieczyszczenie wód i problemy z wodą (42%). Aż 62% ankietowanych wierzy również, że stan środowiska naturalnego zależy od każdego z nas i wskazuje tę kwestię jako najistotniejszy czynnik [1].

Między innymi dlatego każdego roku, przy okazji Dnia bez Śmiecenia, powstawało wiele materiałów edukacyjnych. Teraz nadszedł czas na ich kreatywne wykorzystanie. Organizatorzy w tegorocznej edycji oddają pole do popisu mieszkańcom. Każdy ma możliwość pobrania interesujących materiałów edukacyjnych, przeprowadzenia działania edukacyjnego edukującego innych oraz wygrania rowerów i innych gadżetów. Od 24 kwietnia na stronie kampanii www.dzienbezsmiecenia.pl dostępne są szczegółowe informacje wraz z formularzem konkursowym. 11 maja rusza już druga tura konkursu, w której można wygrać 3 rowery górskie, plecaki, butelki termiczne i inne gadżety.

Dzień bez Śmiecenia [2] co roku dociera z przekazem edukacyjnym do milionów odbiorców. W działania włączają się placówki oświatowe, samorządy, osoby prywatne, a także przedstawiciele biznesu. Jak co roku powstanie specjalna elektroniczna kartka, którą przesłać można znajomym z zachęceniem do odwiedzenia strony kampanii.

Jak można włączyć się w obchody Dnia bez Śmiecenia?

Od 11 do 31 maja weź udział w drugiej turze konkursu i pokaż, że Ty też masz wpływ na postawy innych. Segregujesz odpady? Wiesz, dlaczego to takie ważne? Rozumiesz, że z odpadów mogą powstać nowe surowce? Wiesz, że jakość posegregowanego odpadu ma znaczenie? Świetnie. A czy Twoi znajomi i otoczenie może pochwalić się podobną wiedzą? Jeśli nie, to tutaj zaczyna się Twoja rola. Inspiruj, zachęcaj, przypominaj i zarażaj swoją postawą. Pobierz bezpłatne materiały edukacyjne na www.dzienbezsmiecenia.pl, zainspiruj innych, pochwal się w formularzu konkursowym i zgarniaj nagrody. Pobierz tegoroczną wizytówkę akcji - kartkę elektroniczną Dnia bez Śmiecenia , z naszego FB www.facebook.com/dzienbezsmiecenia albo ze strony www.dzienbezsmiecenia.pl i przekazuj ją dalej – do przyjaciół, rodziny, znajomych i nieznajomych, udostępnij w swoich mediach społecznościowych. Wejdź na fanpage na facebookuwww.facebook.com/dzienbezsmiecenia, polub go i zachęcaj do tego znajomych. Obserwuj też profil na Instagramie.

1 *Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, listopad 2022, https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/badania-swiadomosci-ekologicznej

2 DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA to kampania prowadzona od 2007 roku przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze firmy.

To pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku). Celem akcji jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów opakowaniowych, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. Uczymy przede wszystkim świadomej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i uświadamiamy, że nasze odpady to wartościowe surowce wtórne.

11 maja nie drukujemy ulotek i plakatów, zamiast tego tworzymy specjalnie na tę okazję kartkę elektroniczną, która informuje o akcji i zachęca do przeczytania informacji na temat segregowania odpadów i ciekawostek. Kartkę rozsyłamy do kontrahentów, partnerów, przedsiębiorców, znajomych.

• • co roku inna kartka (zamieszczana na stronach internetowych kilkuset gmin w Polsce, stronach firmowych, w mediach).

• • co roku nowe materiały edukacyjne do pobrania online: www.dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania

• • co roku kilkadziesiąt tysięcy uczestników

• • co roku inne hasło

• • co roku wiele wydarzeń partnerskich i wspierających (organizowanych przez operatorów komunalnych, przedsiębiorców, szkoły, gminy)

co roku duże zainteresowanie mediów. Zorganizuj w swoim miejscu pracy, wspólnie z przyjaciółmi działania (konkurs, aktywność), które będą związane z tematyką Dnia Bez Śmiecenia. Jeżeli potrzebujesz wsparcia – napisz do organizatorów na: kontakt@dzienbezsmiecenia.pl Dbaj o prawidłową segregację przez cały rok! Dzień bez Śmiecenia to doskonała okazja do weryfikacji stanu swojej wiedzy na temat postępowania z odpadami przez cały rok. Wszystkie stworzone w ramach wielu edycji materiały edukacyjne są cały również czas dostępne do bezpłatnego wykorzystania i pobrania na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl. Znajdują się tam zarówno infografiki, filmy edukacyjne, scenariusze zajęć, ale także inspirujące grafiki i ciekawostki.

„Często może wydawać się, że nasze pojedyncze działanie na rzecz ochrony środowiska, zmniejszenia liczby produkowanych odpadów nie ma większego znaczenia, ale pamiętajmy, że wszystko zaczyna się od małego pierwszego kroku. Może to właśnie my staniemy się inspiracją dla innych, by bardziej dbać o środowisko naturalne? Może to dzięki naszym działaniom przekonamy innych, że warto zmienić swoją postawę? Właśnie z tą myślą przy okazji tegorocznego Dnia bez Śmiecenia zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy i inspirowania innych” – mówi Aneta Stawicka, kierownik ds. edukacji i komunikacji w Rekopolu. Więcej informacji na temat Dnia bez Śmiecenia można znaleźć na:www.dzienbezsmiecenia.pl, www.facebook.com/dzienbezsmiecenia, www.instagram.com/dzienbezsmiecenia365/

Celem akcji jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów opakowaniowych, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. Rekopol OOO S.A. uczy przede wszystkim świadomej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i uświadamia, że nasze odpady to wartościowe surowce wtórne. 11 maja Rekopol OOO S.A. nie drukuje ulotek i plakatów, zamiast tego tworzy specjalnie na tę okazję kartkę elektroniczną, która informuje o akcji i zachęca do przeczytania informacji na temat segregowania odpadów i ciekawostek. Kartkę rozsyła do kontrahentów, partnerów, przedsiębiorców, znajomych.

