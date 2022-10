Przegląd aktualności

*Wczoraj (wtorek) odbyło się spotkanie Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Okręgu Metropolitalnego z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec. Wśród gości byli przedstawiciele władz Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Województwa Zachodniopomorskiego, miasta Szczecin. Przyjechał Heiko Miraß, parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego.

*Niemcy przekazały Ukrainie przeciwlotniczą supernowoczesną baterię IRIS-T-SL, pierwszą, jaka wyszła z fabryki (trzy wyrzutnie, 24 rakiety, mogące jednocześnie trafić 24 różne cele w powietrzu). Broni tej nie ma jeszcze Bundeswehra. W ostatnim czasie, po długich miesiącach wahań, Niemcy znacznie zwiększyły kontyngenty broni dla Ukrainy i znalazły się wśród największych jej dostawców.

*We wrześniu br. wzrost cen w Niemczech był najwyższy od zjednoczenia, inflacja wyniosła około 10 proc. Ceny energii i żywności były wyższe o 18,7 proc. w porównaniu z wrześniem 2021 r.

* Dietmar Woidke (SPD), premier Brandenburgii, w „Märkische Oderzeitung”, komentując protesty przeciwko cenom energii i żądania zakończenia sankcji, nałożonych na Rosję: „Przyczyną kryzysu jest nieludzki atak Rosji na Ukrainę, który naruszył prawo międzynarodowe. Wiele osób celowo myli przyczynę i skutek, bo to przecież wojna spowodowała ogromny wzrost kosztów energii, a nie sankcje. Koniec sankcji byłby dla Rosji zaproszeniem do dalszego naruszania prawa międzynarodowego również w innych regionach. Neutralne podejście do wojny nie doprowadziłoby do jej końca, lecz do ekspansji. A Rosja z pewnością nie ma na celu zachowania dobrobytu Niemiec. Z sankcjami lub bez Rosja chce zniszczyć fundamenty Europy”.

*95 proc. ludności RFN ma przeciwciała, chroniące przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Utrzymywany jest reżim sanitarny m.in. w środkach komunikacji publicznej, placówkach opieki i ochrony zdrowia.

*Od 19 do 21 października potrwa we Wrocławiu IV Zjazd Niemcoznawców. Motto: „Niemcy patrzą na Wschód”.

* 23-24 października w Augusburgu w formacie Trójkąta Weimarskiego spotkały się prezydia parlamentów Francji, Niemiec i Polski pod przewodnictwem Bärbel Baß, Yael Braun-Pivet i Elżbiety Witek. Rozmawiano o wojnie w Ukrainie, przeciwdziałaniu kłamstwom w Internecie, o równości kobiet i mężczyzn.

*Uciekinierzy, którzy po przejściu granicy białorusko-polskiej dotarli do Niemiec, boją się odesłania do Polski. „Märkische Oderzeitung” (17.10.) podaje, że mówią o fatalnych warunkach w polskich ośrodkach dla uchodźców w Wędrzynie i Białej Podlaskiej. Gazeta informuje też, że niemieckie służby tego nie potwierdzają. W tym roku Niemcy odesłały do Polski ponad 200 uchodźców z ponad planowanych pięciuset, w tym rodziny z dziećmi. Do Niemiec przez Polskę dotarło od ub. roku co najmniej kilkanaście tysięcy osób.

* W Kolekcji Scharfa-Gerstenberga (Berlin, Schloßstraße 70, naprzeciw pałacu Charlottenburg), prezentującej dzieje sztuki surrealistycznej, można do 6 listopada zobaczyć około 30 oryginalnych grafik Francisco Goyi, poświęconych wojnie i społecznej niesprawiedliwości. Po raz pierwszy razem prezentowane są w pełni cykle „Kaprysy” (1799) i „Okropności wojny” (1810-1820). (b.t.)