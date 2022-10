Bieżące wiadomości, ważne sprawy

• W Książnicy Pomorskiej czynna jest wystawa grafik Ryszarda Mateckiego mówiąca o zatruciu Odry, zatytułowana „Łzy Odry”. Ryszard Matecki mieszka w nadodrzańskiej Zatoni Dolnej.

• Niemcy uniezależniają się od rosyjskich źródeł energii. Władze federalne podają, że magazyny gazu są pełne w 90 proc. Gaz jest sprowadzany z Holandii, Norwegii, innych państw, poprzez porty holenderskie, belgijskie i – po raz pierwszy – francuskie. W styczniu zaczną pracę dwa morskie terminale LNG. Elektrownie węglowe będą czynne nadal, kolejne będą uruchamiane, dwie elektrownie atomowe w południowych Niemczech będą pracować przez trzy miesiące nowego roku. „Wszystko wskazuje na to, że przejdziemy przez tę zimę” – mówił niedawno kanclerz Scholz.

• Rafineria w Schwedt po wywłaszczeniu Rosnieftu przez władze federalne będzie pracować, miejsca pracy zostaną zachowane. Ropa będzie sprowadzana przez rozbudowywany rurociąg z portu w Rostoku, a także z portów polskich. Od lat rafineria zaopatruje w paliwa także stacje w zachodniej Polsce.

• 25. polenmARkT, największy festiwal kultury polskiej w Europie, organizowany co roku w Greifswaldzie, zacznie się 10 listopada i potrwa do 19 listopada.

• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyjmuje wnioski na dofinansowanie (5-6,5 tysięcy euro) polsko-niemieckich projektów, realizowanych razem z organizacjami ukraińskimi, a mających na celu wymianę doświadczeń na temat pomocy uchodźcom, wzmacnianie struktur obywatelskich wśród ukraińskiej wspólnoty uchodźczej, podtrzymywanie zainteresowania opinii publicznej problemami Ukrainy.

• We wrześniu minął rok od wyborów do parlamentu (Abgeordnetenhaus) Berlina, a wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego roku trzeba je będzie powtórzyć. Jest to skutek nieprawidłowości, które zakłóciły przebieg głosowania i spowodowały liczne protesty, co potwierdził niedawno berliński sąd konstytucyjny.

• Premierą „Pierścienia Nibelunga” Richarda Wagnera zaczyna nowy sezon artystyczny Berlińska Opera Państwowa (Staatsoper) przy Unter den Linden. W niedzielę widzowie zobaczyli „Złoto Renu”, we wtorek „Walkirię”, w czwartek zobaczą „Zygfryda”, a w najbliższą niedzielę „Zmierzch Bogów”. Specjalną okazją do wystawienia tetralogii jest 80-lecie urodzin dyrektora Staatsoper, legendarnego dyrygenta i pianisty Daniela Barenboima. Z powodu choroby Barenboim nie stanął za pulpitem dyrygenckim. Spektakle prowadzi jego zastępca Christian Thielemann. Barenboim, notabene jeden z najciekawszych interpretatorów muzyki Chopina, z pochodzenia Żyd urodzony w Argentynie, znany jest także ze swej działalności na rzecz pokoju. Prowadzi słynną West-Eastern Divan Orchestra, w której grają młodzi Arabowie, w tym Palestyńczycy, i Żydzi.

• W komunikacji publicznej w Niemczech obowiązują maseczki, w pociągach dalekobieżnych koniecznie FFP2.

• Płaca minimalna została w RFN podniesiona z 10,45 euro na 12 euro za godzinę.

• W komunikacji publicznej Berlina wprowadzono bilet za 29 euro ważny przez trzy miesiące: październik, listopad, grudzień br.

• Do 2038 roku powstanie w Görlitz Niemieckie Centrum Astrofizyki, finansowane sumą ponad 1,1 mld euro. Będzie ściśle współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim. Powstanie wspólna katedra profesorska.

