Przegląd pobieżny

• Organizacja seniorów CDU uhonorowała Lecha Wałęsę złotym medalem „Za zasługi dla pojednania i porozumienia między narodami”. Laureat odebrał medal w ubiegły poniedziałek w katedrze francuskiej w Berlinie na tle wielkiego zdjęcia ze strajku 1980 roku i napisu Solidarność. Laudację wygłosił Wolfgang Schäuble, jeden z najbardziej szanowanych polityków niemieckich, były minister finansów i przewodniczący Bundestagu.

• Siergiej Żadan, ukraiński poeta, muzyk, wolontariusz, związany z Charkowem, którego od wybuchu wojny nie opuścił i gdzie aktywnie działa na rzecz obrony Ukrainy przed wrogiem, otrzyma tegoroczną, prestiżową Pokojową Nagrodę Roku 2022 przyznawaną przez niemieckich księgarzy. Zostanie mu wręczona w październiku, w kościele św. Pawła we Frankfurcie nad Menem, podczas Międzynarodowych Targów Książki. W sierpniu Żadan, którego twórczość i pełna humanizmu postawa życiowa są bardzo wysoko cenione także w Polsce, otrzymał tytuł Człowieka Roku „Gazety Wyborczej”. Kilka miesięcy wcześniej członkowie Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk zgłosili jego kandydaturę do Nagrody Nobla.

• Róża Thun, polska posłanka do Parlamentu Europejskiego (frakcja Renew Europe – Odnowić Europę), otrzyma tegoroczną Nagrodę Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Jury doceniło jej zaangażowanie na rzecz Europy, obrony praw człowieka i praworządności. Nagroda będzie wręczona 13 października we Frankfurcie nad Odrą. Nagrodę towarzyszącą otrzyma Weimarer Dreieckchen (Weimarski Trójkącik), projekt współpracy dzieci z Francji, Niemiec i Polski, realizowany w roku 2019. Z Polski uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce (Małopolska).

• W związku z planowaną budową portu kontenerowego w Świnoujściu mieszkańcy niemieckiej części Uznamu obawiają się, że przez wyspę będą jeździć liczne tiry z kontenerami, co może zniszczyć jej renomę jako centrum wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji i turystyki. Zapowiadają, że będą domagać się zakazu wjazdu ciężarówek na niemiecką część Uznamu.

• Media Meklemburgii-Pomorza Przedniego obszernie informowały o żądaniu radnych PiS do sejmiku zachodniopomorskiego, aby marszałek Olgierd Geblewicz zerwał kontakty z premier landu Manuelą Schwesig za jej politykę przyjazną Putinowi. Poinformowały też o odpowiedzi marszałka Geblewicza, w której zaznaczył, że takich kontaktów nie utrzymuje już od dłuższego czasu. Schwesig w swoich wypowiedziach nie przeczy, że zbyt długo sprzyjała Rosji, m.in. wspierając budowę Nord Stream 2, dodaje, że był to błąd. Po napadzie Rosji na Ukrainę wycofała swe poparcie dla gazociągu z Rosji, potępiła agresję, wspiera budowę terminala LNG w Lubimie pod Greifswaldem. Miesiąc temu spotkała się tam z chadeckim premierem Bawarii Markusen Söderem (CSU), co jeszcze do niedawna było niemożliwe. Widywali się tylko na spotkaniach premierów landów w Berlinie.

• 4000 ludzi protestowało w ubiegłym tygodniu w Stralsundzie przeciwko polityce rządu kanclerza Scholza (wcześniej zapowiadano udział 300 demonstrantów). Do manifestacji, którą zorganizował ruch Obywatele dla Stralsundu, wezwał nadburmistrz miasta Aleksander Badrow (CDU), który przyszedł na miejsce w koszulce z napisem: Privatperson (osoba prywatna). Demonstranci protestowali przeciwko rosnącym cenom energii, żądali natychmiastowego ustąpienia rządu federalnego, przedłużenia pracy wyłączanych elektrowni atomowych, zakończenia sankcji przeciwko Rosji i wstrzymania wysyłki broni na Ukrainę. W ubiegły poniedziałek w podobnych demonstracjach na terenie całego landu uczestniczyło około 25 tysięcy osób. Tydzień wcześniej w Neubrandenburgu wyszło na ulice 2500 osób. Na transparentach nieśli hasła: „Skończyć z sankcjami”, „Zatrzymać upadek firm”, „Precz z partiami wojny”, „Precz z Zielonymi – partią wojny”, „Pokój z Rosją”. Przedwczoraj w Schwerinie manifestowało 4500 osób, w Neubrandenburgu – 670, w Neustrelitz – 500, ogółem w całym landzie – 11 tysięcy (tydzień wcześniej – 10 tysięcy).

• Natfowe koncerny rosyjskie, które mają większościowe udziały w rafineriach niemieckich, zostaną wywłaszczone, a rafinerie, zanim będą ponownie sprzedane, przejdą w zarząd państwowego powiernictwa. Rosnieft straci więc rafinerię w Schwedt. Koncern zapowiedział, że decyzję rządu Niemiec zaskarży do sądu, by uniemożliwić jej wykonanie. Po raz pierwszy w historii Niemcy i Francja podpisały porozumienie o skorelowaniu pracy swych rurociągów, aby importowana spoza Rosji ropa mogła przez Francję trafiać do Niemiec, m.in. do Schwedt. Tamtejsza rafineria PCK z końcem 2022 roku skończy przerabiać ropę z Rosji.

• Wędkarze z Löcknitz, poruszeni zatruciem Odry, zaprosili wędkarzy z partnerskiej gminy Nowe Czarnowo do łowienia ryb w jeziorze w Löcknitz.

• 4 października po czternastu latach budowy (koszt: 520 mln euro) zostanie uroczyście oddana do użytku nowa podnośnia statków w Niederfinow na kanale Odra-Havela. Dzięki niej statki, pływające na trasie Szczecin – Berlin, sprawniej pokonają 36-metrową różnicę poziomu wód między zlewniami obu rzek. Nowa podnośnia, nowocześnie wyposażona, będzie mogła windować większe statki niż jej poprzedniczka z 1934 roku, pracująca niemal bezawaryjnie do dziś, nazywana cudem europejskiej hydrotechniki.

• Teatr w Schwedt przygotowuje coroczny prezent bożonarodzeniowy dla dzieci niemieckich i polskich. Będzie to „Baśniowe zamieszanie” autorstwa Tila Esche, spektakl dla dzieci od lat 4, grany w obu językach, opowiadający o Królewnie Śnieżce i Śpiącej Królewnie, krasnoludkach, lampie Aladyna, Babie Jadze… Prapremiera: 25 listopada, potem następne przedstawienia. Bilety można kupować poprzez stronę teatru (także po polsku).

