Meklemburgia-Pomorze Przednie, podobnie jak Brandenburgia, przygotowuje się na falę zakażeń wariantem omikron. Powołano sztab kryzysowy. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim powiaty zachodnie są w tzw. pomarańczowej strefie zakażeń, gdzie rygory pandemiczne są łagodniejsze, a zachodnie, w tym graniczący z Polską powiat Vorpommern-Greifswald, w strefie czerwonej, w której ograniczenia są bardziej rygorystyczne.

W strefie czerwonej w spotkaniach prywatnych może uczestniczyć do dziesięciu osób zaszczepionych bądź ozdrowieńców. Tylko one mają wstęp do wewnętrznych pomieszczeń restauracji. Dodatkowo muszą przedstawić aktualny wynik testu. Podobnie jest w hotelach i pensjonatach. Konieczność przedstawiania wyników testu nie obowiązuje osób, które ponad czternaście dni wcześniej przyjęły trzecią dawkę szczepionki.

W strefie czerwonej nieczynne są kina, teatry, muzea, parki wypoczynku, hale sportowe etc. W środkach komunikacji publicznej obowiązuje zasada 3G. Mogą z nich korzystać osoby zaszczepione, ozdrowieńcy i posiadacze aktualnego negatywnego wyniku testu. Tak samo jest w zakładach fryzjerskich i m.in. kościołach. Kościoły wprowadzają obowiązek zgłaszania przez internet obecności podczas mszy i nabożeństw. Potwierdzenie udziału otrzymają tylko te osoby, dla których starczy miejsc. Obowiązują maseczki i dystans.

Po raz kolejny odbyły się poniedziałkowe manifestacje przeciwników restrykcji pandemicznych i szczepień. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim manifestowało około 10 tys. osób, m.in. w: Neubrandenburgu, Anklam, Wolgaście, Pasewalku, Torgelow. W Anklam doszło do starć z policją. Według policji wśród manifestantów nie przeważali zwolennicy skrajnej prawicy, lecz brali w nich udział przedstawiciele różnych opcji politycznych. Na rynku w Greifswaldzie policja oddzielała grupy przeciwników i zwolenników ograniczeń i szczepień. Wśród zwolenników, a było ich znacznie mniej, znajdował się m.in. nadburmistrz miasta, lekarze, posłowie. Przeciwnicy zagłuszali przemówienie nadburmistrza, skandując: „Jesteśmy tu, jesteśmy głośni, bo okrada się nas z wolności”.

Przeciwnicy rygorów zorganizowali „pokojowe spacery” w Brandenburgii, m.in.: Prenzlau, Templinie, Schwedt, Angermünde, Poczdamie. Podobnie było w Berlinie, gdzie zaczynają się też organizować osoby popierające metody przeciwdziałania pandemii.

W RFN rośnie liczba osób zaszczepionych. Nie zaszczepiło się jeszcze około 13 mln osób. Ludność Niemiec wynosi około 83 mln osób.

Przeciwnicy rygorów pandemicznych grozili śmiercią premierowi Saksonii Michaelowi Kretschmerowi i premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manueli Schwesig. Prowadzone są śledztwa. W Saksonii dokonano w związku z tym aresztowań wśród współpracowników platformy internetowej Telegraf.

Po dwóch tygodniach ferii zaczęły się lekcje w szkołach Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Uczniowie będą musieli testować się trzy razy w tygodniu.

(b.t.)