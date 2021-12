Zaczął się ruch w Parku Przemysłowym Berlin-Szczecin. Inwestuje Birkenstock

Nawet tysiąc nowych miejsc pracy może przynieść nowa inwestycja w Parku Przemysłowym Berlin-Szczecin pod Pasewalkiem. Swoją kolejną fabrykę, o którą zabiegało siedemdziesiąt miejscowości, zamierza tam wybudować Birkenstock, znany producent obuwia z Hesji. Według polityków z Pomorza Przedniego, szykuje się przełom w życiu gospodarczym regionu.

Birkenstock to jedna z pięciu głównych marek produkcji obuwia na świecie. Firma istnieje od końca XVIII wieku. Dziś ma piętnaście zakładów produkcyjnych w czterech landach Niemiec i szesnaście oddziałów dystrybucyjnych w różnych krajach świata – od Europy po Amerykę i Australię. Jej produkty są sprzedawane w dziewięćdziesięciu krajach, także w Polsce.

W pierwszym etapie budowy nowego zakładu w parku Berlin-Szczecin ma powstać 400 miejsc pracy. Inwestor planuje, że produkcja zacznie się w pierwszym kwartale 2023 roku. Zadowolenie z tego faktu wyraziła m.in. Manuela Schwesig, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Według Torstena Haascha, dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu, który w Szczecinie znany jest jako współorganizator comiesięcznych spotkań Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wiadomość o nowej inwestycji firmy Birkenstock to wielki sukces Pasewalku i wschodnich rejonów Meklemburgii-Pomorza Przedniego. – Spodziewamy się, że nastąpi też „efekt Birkenstocka”, czyli że za tak znaną firmą kolejne wybiorą Pasewalk jako miejsce dogodne dla swego rozwoju – mówił Haasch.

W połowie grudnia przedstawiciele Birkenstocka zjawili się na sesji Rady Miasta Pasewalk i przedstawili swoje propozycje. Radni je zaakceptowali i zatwierdzili sprzedaż firmie terenów o powierzchni 120 tys. mkw. na terenie parku Berlin-Szczecin. W pierwszej fazie budowy Birkenstock chce zainwestować co najmniej 50 mln euro. Gwarantuje stosowanie energooszczędnych materiałów z niską zawartością gazów cieplarnianych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Dachy hal pokryje naturalną zieloną roślinnością.

Park Przemysłowy Berlin-Szczecin powstał kilka lat temu. Początkowo nie był popularny. Pierwsza znacząca firma ulokowała się w nim latem 2021 roku. Chodzi o Topregal z Badenii-Wirtembergii, produkujący głównie regały przemysłowe i wyposażenie dla magazynów i sklepów. Zachęciła go bliskość Berlina, Skandynawii, Szczecina i wschodniej Europy. Obecnie Topregal wyposaża nową halę produkcyjną o powierzchni 20 tysięcy mkw. Zbuduje jeszcze m.in. centrum logistyczne. Również będzie korzystać z energii odnawialnych (fotowoltaika). Dla inwestora szczególnie ważne było położenie parku blisko granicy z Polską, autostrad A11 i A20 zapewniających łatwy dojazd do Berlina, Szczecina, dostęp m.in. do ośmiu portów, w tym Rostoku i Szczecina.

Przy okazji warto przypomnieć, że w Niemczech zarejestrowanych jest ponad 6 tysięcy polskich firm produkcyjnych. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim działają 364 takie firmy. Na terenie Pomorza Przedniego (Vorpommern) swoje oddziały mają m.in.: Milex (Ueckermünde), Lubmin Oils (Lubmin) i Miratrans (Nadrensee).

(b.t.)