Silne obostrzenia w przygranicznych landach w  Niemczech

Pandemia nie łagodnieje. Coraz więcej zakażeń powoduje omikron, nowy wariant koronawirusa.

Do Nowego Roku w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Brandenburgii, podobnie w Berline, zamknięte będą muzea, teatry i kina, baseny pływackie i inne obiekty spędzania czasu wolnego. W ogrodach zoologicznych dostępne będą tylko przestrzenie na wolnym powietrzu. W handlu obowiązuje zasada 2G. Do większości sklepów mają wstęp tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. W komunikacji miejskiej i dalekobieżnej obowiązuje zasada 3G (osoby zaszczepione, ozdrowieńcy, osoby z aktualnym negatywnym wynikiem testu). We wszystkich przestrzeniach zamkniętych obowiązują prawidłowo noszone maseczki. Niestosowanie się do przepisów grozi wysokimi mandatami.

Ograniczenia dotyczą też spotkań. Imprezy masowe mogą się odbywać, lecz bez publiczności. Zamknięte są kluby. Minister zdrowia MVP Stefanie Drese (SPD) zaapelowała do mieszkańców landu, aby poważnie traktowali zagrożenie. Zachęca po raz kolejny do szczepień. Tym niemniej w ubiegły poniedziałek ponownie w wielu miastach landu demonstrowali przeciwnicy szczepień. Zdecydowanie interweniowała policja wszędzie tam, gdzie nie respektowali obostrzeń.

W spotkaniach prywatnych, niezależnie od tego, gdzie są organizowane, może brać udział maksimum 10 osób. Do tej liczby nie wlicza się dzieci do lat 14. Jeśli w spotkaniu bierze udział osoba niezaszczepiona, mogą w nim uczestniczyć tylko członkowie tego samego gospodarstwa domowego plus dwie osoby z zewnątrz.

Sprzedaż i wystrzeliwanie fajerwerków są zakazane. Nie będzie też zabaw sylwestrowych. Premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig nie wyklucza, że w styczniu zostanie wprowadzony lockdown.

Poszczególne landy, a nawet miasta, wprowadziły też swoje ograniczenia. Najtrudniejsza sytuacja pandemiczna jest w Turyngii i Saksonii-Anhalt.

(b.t.)