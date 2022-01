COVID-19. Pandemia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

We wschodnich powiatach Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a więc przy granicy z Polską, tzw. incydencja nowych zakażeń koronawirusem w ciągu siedmiu dni na 100 tys. mieszkańców wynosi od 383 (powiat Vorpommern-Greifswald) do około 500 w Rostoku. W Brandenburgii przy granicy z Polską wskaźnik ten wynosi od około 605 w powiecie Uckermark do 785 w powiecie Oder-Spree.

Wskaźnik osób hospitalizowanych na 100 tys mieszkańców w powiecie Vorpommern-Greifswald wynosi 6,4 (strefa pomarańczowa), najwyższy jest w powiecie Vorpommern-Rügen i wynosi 9,3 (strefa czerwona). W strefie czerwonej i pomarańczowej osoby zaszczepione i ozdrowieńcy mogą spotkać się w grupach maksymalnie 10-osobowych, a osoby niezaszczepione tylko w gronie rodzinnym plus maksymalnie dwie osoby spoza rodziny.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim zasada 2G (wstęp dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców) obowiązuje w instytucjach kultury, na krytych placach zabaw, pływalniach, w szkołach muzycznych i szkołach tańca, w zamkniętych pomieszczeniach ogrodów zoologicznych. Przy wejściu także do restauracji należy przedstawić certyfikat covidowy i dokument tożsamości. W pomieszczeniach i środkach komunikacji publicznej obowiązują maski FFP2! Nieprzestrzeganie zarządzeń jest karane mandatami 100-500 euro.

Lars Kaderall, bioinformatyk z Greifswaldu, prognozuje, że omikron spowoduje dalszy wzrost zachorowań. Przebieg choroby będzie jednak na ogół lżejszy m.in. wskutek przyjmowania szczepień. Kaderall uważa, że jesień i zima w tym roku nie będą już tak dramatyczne.

Zaostrzone przepisy sanitarne wprowadzono w Berlinie. W gastronomii, instytucjach kultury, halach sportowych i wypoczynkowych obowiązuje zasada 2G-plus. Wstęp mają osoby w pełni zaszczepione (certyfikat), mające aktualny negatywny test. Test często można wykonać na miejscu. Analogiczne zasady wprowadzono w Brandenburgii. W lutym zostaną wprowadzone obowiązkowe testy dla dzieci w przedszkolach.

Wjazd do Niemiec wymaga uprzedniego zgłoszenia przez internet (einreiseanmeldung.de). Wydruk (skan) zgłoszenia trzeba mieć przy sobie. Ze zgłoszenia zwolnione są m.in. osoby podróżujące w ramach małego ruchu granicznego na czas do 24 godzin. Osoby dojeżdżające do zakładów pracy, szkół muszą testować się dwa razy w tygodniu. Szczegółowe informacje m.in.: msgiv.brandenburg.de.

W północnych landach Niemiec zaszczepionych jest około 75,5 proc. obywateli. Dawkę przypominającą przyjęło 44,6 proc.

W poniedziałek w 25 miastach Meklemburgii-Pomorza Przedniego znów demonstrowali antyszczepionkowcy. Policja informuje o 11 tysiącach uczestników na ogół spokojnych protestów. W Rostoku bez maseczek manifestowało około 3000 osób. Atmosfera była gorąca. Zatrzymano 11 osób.

Odbyły się spotkania upamiętniające osoby zmarłe w wyniku koronawirusa. Na rynku w Greifswaldzie zapłonęło 1500 świec.

