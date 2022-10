Znowu więcej za śmieci w Policach? Podwyżki pod obrady

Podwyżkę opłat za odbiór odpadów od mieszkańców Polic przewiduje projekt uchwały, który jest w porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Pozytywnej opinii nie wystawili mu radni z Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii. To jednak nie przesądza, że podwyżek nie będzie. Najważniejsze głosowanie odbędzie się podczas sesji. Jeśli ten projekt zostanie przyjęty, to wyższe stawki zaczną obowiązywać od 1 kwietnia przyszłego roku.

Zgodnie z wyliczeniami gminy, system gospodarowania odpadami w przyszłym roku - przy obecnych stawkach opłat od mieszkańców - się nie zbilansuje.

- Jesteśmy po negocjacjach cenowych (ze spółką gminną Trans-Net - red.) - mówi Paweł Nagadowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM w Policach. - Z oferty wynika, że system gospodarki odpadami w przyszłym roku będzie o około półtora miliona złotych droższy niż w tym roku - to wzrost z ok. 11,6 mln do ok. 13,1 mln złotych.

Naczelnik przypomniał, że ostatnie podwyżki opłat dla mieszkańców za te usługi obowiązują od lipca tego roku. A wpływy z nich miały pokryć koszty systemu gospodarowania

...