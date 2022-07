Nie wszyscy muszą płacić. Koniec bezpłatnych kontenerów na odpady zielone

Miasto nie sponsoruje już kontenerów na odpady zielone. Taka usługa była dostępna od kilku lat. Zmiana nie wszystkim się podoba.

Zasady zmieniły się jesienią ub. roku. Wtedy szczecińscy radni zgodzili się, by miasto nie płaciło już za odbiór odpadów zielonych z koszenia trawników czy przycinania żywopłotów.

– W skali roku było to 7 mln zł – mówi Daria Radzimska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Szczecinie. – Ale 5 mln zł trafiało do 3 największych spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego za zgodą radnych kilka miesięcy temu zrezygnowaliśmy z tego pomysłu.

I to właśnie nie wszystkim się podoba. Bo zamiast bezpłatnych kontenerów miasto proponuje bezpłatne pojemniki. Nie na 5 tys. l, a na 940. To oznacza, że jeśli na jakimś osiedlu w czasie koszenia trawy ustawiano 45 kontenerów, teraz bezpłatnie można mieć 900 brązowych pojemników. Nie wszyscy zarządcy mają jednak tak rozległy teren, by kosze ustawić, a widok kilkuset pojemników pod oknami też nie wszystkim się podoba.

– Odbiór odpadów zielonych i bezpłatne podstawienie kontenerów to była usługa ekstra – tłumaczy Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

Obecnie bezpłatnie zarządcy nieruchomości mogą zamawiać jedynie brązowe pojemniki. Przelicznik jest prosty: zamiast jednego kontenera miasto może podstawić 40 brązowych koszy. To nie wszystkim się podoba. Protestują spółdzielnie mieszkaniowe, bo kilkadziesiąt koszy zajmuje sporą powierzchnię. Miasto ma jednak swoje argumenty. Z budżetu w wysokości 7 mln zł 5 mln wykorzystywały Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” i „Wspólny Dom”. Ale płacili za to wszyscy szczecinianie. ©℗

ToT