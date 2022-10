Jest umowa na usunięcie odpadów z ul. Kamiennej w Policach

W poniedziałek (17 października) podpisano umowę z wykonawcą na usunięcie nieprawidłowo składowanej hałdy odpadów przy ul. Kamiennej w Policach.

Wykonawcą inwestycji została firma BFK Polska sp. z o.o. Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy wysortowania z ogólnej masy odpadów surowców wtórnych, w celu ich odzysku lub recyklingu. Drugi etap polegać będzie na przetworzeniu pozostałej masy odpadów, zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane, na kruszywa. Możne je będzie później wykorzystać do rekultywacji terenów zdegradowanych i jako podbudowę drogową.

Całkowity koszt przedsięwzięcia po podpisaniu aneksu do umowy wyniesie 29 mln 765 tys. 566 zł i 89 groszy, z czego koszty kwalifikowane to 29 mln 764 tys. 705 zł i 89 groszy. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 25 mln 300 tys. złotych.

Skąd wziął się problem odpadów z ul. Kamiennej?

- Ten problem zaczął się w 2009 roku - przypomniał starosta policki Andrzej Bednarek. - Mimo dwukrotnych sprzeciwów Gminy Police, ówczesny Zarząd Powiatu w Policach podpisał umowy dzierżawy i na odzyskiwanie odpadów. Zostaliśmy z górą śmieci i bez szans na windykację. Przez kolejne lata nie można było rozwiązać tego problemu - mówił starosta.

W 2018 r. rozpoczęły się rozmowy polickiej gminy i starostwa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończyły się one w 2021 r. podpisaniem umowy na 15 mln 300 tys. zł dofinansowania. Pojawiła się wtedy realna szansa, by rozwiązać ten problem.

- Niestety trzy kolejne rozstrzygnięcia przetargów nie przyniosły rezultatów. Następnie podpisaliśmy aneks do umowy na kolejne 10 mln zł - wyjaśnia starosta policki.

(k)