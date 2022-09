Morskie Centrum Nauki wykorzysta ciepło odpadowe

W Szczecinie powstanie pierwsza w Polsce sieć ciepłownicza piątej generacji. Morskie Centrum Nauki im. Jerzego Stelmacha będzie ogrzewane przy pomocy ciepła odpadowego. Trwa proces przyłączania MCN do sieci ciepłowniczej. Szczecińska Energetyka Cieplna rozpoczęła 19 września przygotowania do rozruchu technologicznego w Stacji Bilansującej Ciepło przy ul. Władysława IV. Prace będą prowadzone jednocześnie w obydwu budynkach. Potrwają do wtorku 20 września.

– To jeden z etapów tworzenia inteligentnej, niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej, która powstanie na Łasztowni – informuje Jarosław Dobrzyński, rzecznik prasowy MCN. – Pierwszym odbiorcą ciepła będzie Morskie Centrum Nauki. Umowę na dostawę ciepła SEC i MCN podpisały w lipcu ubiegłego roku. Na Łasztowni powstanie inteligentny system ciepłowniczy oparty na ectogrid – sieci ciepłowniczej 5. generacji.

W procesach produkcyjnych i usługowych występują duże ilości ciepła odpadowego, które można zagospodarować. Wykorzystanie takiego ciepła i energii ze źródeł odnawialnych wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz ciepła do atmosfery. W Polsce to pierwsze tego typu rozwiązanie, ale w Europie funkcjonują już obszary samowystarczalne energetycznie, oparte na technologii ectogrid. Na Łasztowni powstanie pierwsza w kraju infrastruktura dostarczająca ciepło i chłód jednocześnie. Technologia wykorzystuje mechanizm działania urządzeń chłodzących, pomp ciepła oraz sieci elektrycznych i ciepłowniczych, ale łączy je w innowacyjny sposób i efektywnie wykorzystuje w miejskiej sieci.

Ectogrid to zamknięta sieć o niskich temperaturach, umożliwiająca wymianę ciepła pomiędzy budynkami. Oprócz w pełni kontrolowanego i przez to oszczędnego dostarczania energii cieplnej i chłodniczej do sieci, Stacja Bilansowania Ciepła ma możliwość magazynowania energii cieplnej i chłodu, co daje dodatkową oszczędność energii. Niższe temperatury pracy sieci ectogrid stwarzają możliwość wykorzystania w sposób efektywny odnawialnych źródeł energii i lokalnie występującego na Łasztowni ciepła odpadowego.

Lokalizacja stacji związana jest z bliskością istniejącej sieci wysokoparametrowej, zgodnością z planem miejscowym na zlokalizowanie tego typu obiektu oraz z bliskością budynków mogących potencjalnie podłączyć się do sieci. Rozbudowa systemu postępować będzie wraz z powstawaniem nowych obiektów na Łasztowni i podłączaniem ich do sieci ectogrid. Oddanie stacji do użytku ma nastąpić w październiku.

(K)