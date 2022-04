Zanim wyjedziesz, odbierz EKUZ

Wiosna to ta pora roku, w której częściej korzystamy z dłuższych wycieczek, weekendowych wypadów… Bywa, że przy tej okazji przekraczamy granicę naszego państwa. Warto wtedy zabrać ze sobą Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Nawet gdy nasz pobyt, np. w przygranicznych niemieckich miejscowościach, ma potrwać tylko kilka godzin. Uzyskanie takiej karty nie kosztuje wiele wysiłku, zwłaszcza że w większości przypadków wystarczy go podjąć raz na kilka lat. Do tego jest ona wydawana bezpłatnie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny. Potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia (niezbędnego i nieplanowanego, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej) w każdym państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Do jej otrzymania uprawniony jest każdy, kto ma prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

Wniosek można złożyć na pięć sposobów:

osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, za

...