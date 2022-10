Zachodniopomorskie szpitale w trudnym położeniu

Część szpitali na Pomorzu Zachodnim znajduje się w trudnej sytuacji finansowej - zaalarmowali dyrektorzy tych placówek oraz marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz podczas sesji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie. Wojewoda Zbigniew Bogucki odpowiedział, że rząd robi wiele, aby pomóc medykom - między innymi zamrozi ceny prądu dla szpitali. Podczas posiedzenia debatowano także o kłopotach zakładów wodno-kanalizacyjnych.

„Mamy obawy co do dalszej egzystencji"

- Służba zdrowia jest pod presją zmian inflacyjnych - zaczął O. Geblewicz. - Od 1 lipca mamy do czynienia z nowymi regulacjami związanymi z podwyżkami dla pracowników medycznych, one spowodowały zmiany w systemie finansowania szpitali. Nas podwyżki cieszą, ale uważamy, że błąd w metodologii, w przeliczaniu wzrostu kosztów na kontrakty będzie skutkował bardzo dużymi problemami finansowymi tych jednostek.

Zdaniem marszałka Narodowy Fundusz Zdrowia transferuje do ośrodków zdrowia za mało pieniędzy - te środki nie wystarczają, aby przyznać kadrze podwyżki, do których obliguje dyrektorów zakładów rząd. A to może

...