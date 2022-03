Sejmik ze wsparciem dla Ukraińców. "Wyzwanie, którego w Europie nie było od dziesięcioleci"

Sejmik zachodniopomorski przyjął w czwartek (10 marca) stanowisko, w którym zadeklarował chęć niesienia pomocy Ukraińcom. Podczas obrad z radnymi połączył się wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który powiedział, że mierzymy się z największym wyzwaniem od czasów drugiej wojny światowej - i to, że jak dotąd w Polsce nie doszło do katastrofy humanitarnej, to wspólna zasługa obywateli, służb, samorządów i władz centralnych.

Pomoc od samorządu

Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu, poinformowała, że "póki co" udaje się panować nad aktualnym kryzysem. - Cały nasz zasób mamy wypełniony. Przebywa u nas ok. 300 osób. Natomiast nie mamy danych o prawdziwej liczbie uchodźców, którzy przebywają u znajomych i rodzin. Wiem od Straży Granicznej, że liczbę, którą podaję, powinnam pomnożyć nawet przez 4.

Prezydent dodała, że w zapewnienie noclegów zaangażowali się także niektórzy kołobrzescy hotelarze. Samorząd uruchomił punkt informacyjny, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, konsularną. Organizuje również naukę języka polskiego dla ukraińskich dzieci. - Prosimy, aby pan wojewoda spowodował, aby zostały uruchomione również ośrodki rządowe - zaapelowała Anna Mieczkowska.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zwrócił uwagę na szczególnie trudną sytuację ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które trafiają do Polski, także na Pomorze Zachodnie.

Co do treści stanowiska, zgodni byli politycy wszystkich politycznych opcji w sejmiku zachodniopomorskim. Brzmi ono: "Rażące pogwałcenie niepodległości Ukrainy, którego jesteśmy świadkami, wywołuje oburzenie całego cywilizowanego świata. Począwszy od zajęcia Krymu, poprzez rozpętanie lokalnych konfliktów zbrojnych w obwodach donieckim i ługańskim, aż po obecną agresję, wszystkie działania Federacji Rosyjskiej stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego, pokojowych zasad współistnienia narodów i demokracji. Wsłuchując się w doniesienia z Ukrainy, sejmik województwa zachodniopomorskiego wyraża głębokie przekonanie, że niezłomna postawa dzielnego narodu ukraińskiego wspieranego przez państwa i społeczeństwa świata zachodniego ostatecznie doprowadzi do zarzucenia przez Rosję swojej agresywnej i nieodpowiedzialnej polityki. W imieniu całej społeczności regionalnej, obejmującej wielotysięczną diasporę ukraińską, sejmik kieruje słowa wsparcia nie tylko do naszych regionów partnerskich, do obwodów mikołajewskiego i odeskiego, lecz także do wszystkich mieszkańców Ukrainy. Wyrażając solidarność z naszymi przyjaciółmi ukraińskimi w tych trudnych dla nich chwilach, jednocześnie deklarujemy wolę niesienia wszelkiej możliwej pomocy".

Wielkie wyzwanie

Wojewoda Zbigniew Bogucki zauważył, że to wyzwanie, którego nie było w Europie od dziesięcioleci. - Dzisiaj będziemy mieli pewnie półtora miliona uchodźców, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską. To, że dzisiaj w Polsce nie mamy totalnej katastrofy humanitarnej, to zasługa nas wszystkich, wszystkich obywateli polskiego państwa, wszystkich państwowych struktur.

Wojewoda poinformował, że Polska oczekuje pomocy od innych państw UE. - W naszym interesie, jest aby uchodźców jak najszybciej wprowadzić do w miarę normalnego obiegu społeczno-gospodarczego, i temu ma służyć specustawa. Ta ustawa przewiduje, że każdy, kto przyjmie uchodźcę pod swój dach, zapewni mu normalne warunki, będzie otrzymywał 40 złotych dziennie z budżetu państwa. To 1200 zł miesięcznie.

Podczas czwartkowej sesji sejmik zachodniopomorski wypowiedział porozumienie o współpracy z administracją obwodu kaliningradzkiego oraz umowę o współpracy z obwodem mińskim. Radni zdecydowali też o wypowiedzeniu porozumienia między sejmikiem a dumą obwodu kaliningradzkiego o współpracy międzyregionalnej. ©℗

(as)