Decyzja sejmiku: samorządowcy będą więcej zarabiać

Marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz radni sejmiku podwyższyli swoje zarobki. I choć opozycja z zarządem często toczą ze sobą krwawe boje, to w przypadku tej sprawy przedstawiciele wszystkich politycznych obozów głosowali zgodnie, bez sporów.

Uposażenie marszałka Olgierda Geblewicza wzrośnie z 11 500 zł do 20 041,50 zł brutto. Z kolei podstawowa dieta radnego wyniesie teraz 3 864 zł. Wcześniej radni dostawali 2 300 zł brutto.

Są to pierwsze podwyżki od dłuższego czasu. Lepsze zarobki polskich samorządowców zakłada nowelizacja ustawy rządu Prawa i Sprawiedliwości, który w ten sposób włączył ich do podwyżki pensji dla posłów i prezydenta RP. Wzrost wynagrodzeń był więc wymuszony, ale już jego wysokość to do pewnego stopnia decyzja samych samorządowców. Podwyżka w sejmiku zachodniopomorskim jest maksymalną, na jaką pozwala nowelizacja. ©℗

(as)