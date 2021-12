Zabił dwie osoby. Został… patronem

Szczecińska Konfederacja zorganizowała zawody strzeleckie im. Kyle’a Rittenhouse’a. Ten amerykański nastolatek w ubiegłym roku podczas protestów na tle rasowym zastrzelił dwie osoby. Niedawno sąd uniewinnił go z zarzutu zabójstwa, uznając, że działał w ramach obrony koniecznej.

- Sprawa Rittenhouse’a świetnie obrazuje, jak powinno wyglądać w praktyce prawo od obrony koniecznej - mówi Marcel Duda z Konfederacji. - Chcemy, żeby właśnie tak działało w Polsce. Jeśli ktoś zamierza nas skrzywdzić, powinniśmy mieć możliwość bronienia się wszelkimi możliwymi środkami.

Działacz przyznaje, że jego formacja sięgnęła po postać Kyle’a Rittenhouse’a celowo - właśnie po to, aby rozpocząć dyskusję o obronie koniecznej i o prawie do posiadania broni. M. Duda chciałby, aby dostęp do broni w Polsce był bardziej liberalny, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Broń powinna być dostępna jak prawo jazdy - dla każdego, kto tego chce, o ile zda odpowiednie testy. Krwawe strzelaniny, jakie regularnie wybuchają w USA, niepokoju działacza Konfederacji nie budzą.

- Te strzelaniny wybuchają głównie na kampusach,

