Korwiniści o sytuacji na ulicach Szczecina: "Krzystkowe wykopki"

- To, co uskutecznia prezydent Szczecina Piotr Krzystek, można nazwać chyba tylko jakąś chorą antysamochodową ideologią. Robi absolutnie wszystko, żeby jeżdżenie samochodami uniemożliwić - ocenił Marcel Duda, prezes regionu zachodniopomoskiego partii KORWiN, podczas czwartkowej konferencji, zorganizowanej na placu Zgody, który aktualnie jest przebudowywany.

Politycy partii KORWiN: Marcel Duda, Jacek Malczewski, Dariusz Olech oraz Łukasz Pekowski mówili o zwężeniu alei Wojska Polskiego, rozkopanym mieście, likwidacji miejsc parkingowych i przestoju w budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

- Praktyka pokazuje, że mieszkańcy Szczecina najchętniej wybierają samochód jako najwygodniejszy i najszybszy środek komunikacji po mieście. Mimo to prezydent Szczecina zamiast stworzyć jak najwięcej ułatwień dla zmotoryzowanych, tworzy jak najwięcej utrudnień np. zwężając aleję Wojska Polskiego czy likwidując miejsca parkingowe - mówił Duda. - Teraz, kiedy zacznie się remont al. Wojska Polskiego, który ma potrwać dwa lata, uniemożliwi on dojazd do wszystkich sklepów i punktów usługowych. To, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, doprowadzi do bankructwa przedsiębiorstw zlokalizowanych na tej ulicy. Kiedy parkingów zabraknie, ludzie będą wybierali te miejsca i punkty usługowe, gdzie łatwiej jest dojechać i zaparkować. Oczywiście zgadzamy się z tym, że aleja Wojska Polskiego powinna zostać wyremontowana. Natomiast nie można rozpoczynać remontu kosztem zakorkowania tej ulicy, gdyż stworzenie jednego pasa ruchu w każdą stronę z pewnością do tego doprowadzi. Sam postulat poprawy walorów estetycznych oceniamy bardzo pozytywnie.

Mało miejsc parkingowych

Jacek Malczewski z Partii KORWiN podkreślił, że miasto ma coraz mniej miejsc parkingowych. Podał przykład ulicy Krzywoustego, niegdyś pełnej miejsc postojowych i sklepów. Mówił, że kiedyś to miejsce tętniło życiem, teraz obfituje w puste stoiska i lokale do wynajęcia. Dodał, że los ulicy Krzywoustego podzielił także plac Orła Białego, gdzie również usunięto miejsca parkingowe.

- Przedsiębiorcy z placu Orła Białego narzekają, że nie mają klientów przez brak dojazdu do lokali, istnieje również problem z dostawami. Wygląda na to, że jedynym celem rządzących jest to, aby przenieść cały ruch i usługi do centrów handlowych, które mają swoje własne parkingi - mówił.©℗

Więcej na ten temat w magazynowym "Kurierze Szczecińskim" i eKurierze z 24.09.2021 r.

Natalia ZABOROWSKA