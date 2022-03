Z myślą o bezpieczeństwie ludzi i zwierząt. Skrócone procedury graniczne – znakowanie i szczepienie

Z ogarniętej wojną Ukrainy do Szczecina docierają uchodźcy również ze swymi domowymi pupilami, najczęściej psami i kotami. Ciąży na nich obowiązek zgłoszenia się do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Natomiast doraźną pomoc oferują wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

W autokarze, który przez przejście graniczne w Dorohusku dotarł do Szczecina, z uchodźcami przyjechały również domowe zwierzęta: dwa psy oraz trzy koty. Ich opiekunom wolontariusze TOZ dowieźli karmę.

- Choć to i dla nas trudny czas, to oczywiście nie odmawiamy pomocy. Uzgodniliśmy ze Związkiem Ukraińców oraz innymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi uchodźców z Ukrainy, że będą do nas kierowali zwierzęta w potrzebie - mówi Karolina Winter-Zielińska, prezeska szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Właśnie dzięki takiej koordynacji Valerija wraz ze swym psem Bayerem od razu wiedziała, gdzie trafić.

- Dla psa wielogodzinna podróż to stres. Pojawiły się więc problemy: wymioty i biegunka. Valerija nie była w stanie pokryć kosztów opieki lekarsko-weterynaryjnej. Zdecydowaliśmy się

