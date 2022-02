Australijczyk w Szczecinie

To pięknie umaszczony dwulatek w pełni sił i zdrowia. Łagodny olbrzym o pogodnej naturze, który z piłką nie chce się rozstawać. Taki jest Jocker, zwany też Nando, który w szczecińskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt rezyduje od ubiegłego roku.

Został oddany pod opiekę placówki przy al. Wojska Polskiego z tzw. przyczyn losowych. O jego przeszłości nic nie wiadomo. Dlatego liczy się wyłącznie to, jak bystrym, bardzo przyjaznym i sympatycznym jest psiakiem.

- Jocker jest typowym owczarkiem australijskim o silnym instynkcie pasterskim i stróżującym. Podczas pierwszego spotkania może zachować dystans. Jednak uwielbia zabawę. Podobnie jak szkolenie typu siad, waruj, jak również treningi z pokonywaniem przeszkód. To będzie świetny towarzysz dla aktywnych rodzin, które będą świadome dużych potrzeb ruchowych tego psiaka. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli nie zaspokoi się jego pasji do wędrówek i zabawy, to sam będzie w domu wyszukiwał atrakcji... Co może oznaczać, że będzie łobuzował i wchodził w szkodę - o Jockerze opowiadają jego schroniskowi opiekunowie.

Mimo gabarytów, Nando jest delikatnym psiakiem: łagodnym, opanowanym, zrównoważonym. W człowieka zapatrzony na zabój. Wobec innych czworonogów wykazuje przyjazne zainteresowanie.

Jocker zwany też Nando to teraz schroniskowy numer 388/21. Rezydent boksu 55. Gotowy do adopcji na już i na zawsze. Kto chciałby tego sympatycznego chłopaka - lub jakąkolwiek inną psinę czy kocinę - przyjąć do rodziny, ten jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

