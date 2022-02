Hektor w mocy

Jest duży, silny, a poza tym… Czule i ufnie wchodzi w relację z człowiekiem - jak zauważyli pracownicy schroniska, pod których opiekę jeszcze w ubiegłym roku trafił on - rudawy Hektor o pięknie puszystym ogonie.

Jest teraz rezydentem boksu nr 50. Choć sprawia wrażenie, jakby za nic miał kraty. „Ten typ już tak ma", czyli pyska w wiecznym uśmiechu.

- Dobrze czuje się na dużej przestrzeni. Spacer z nim to prawdziwa przyjemność. Doskonale odnajdzie się u boku troskliwego, miłego człowieka. Sprawdzi się jako wierny i oddany towarzysz, właściwie w każdej rodzinie - o Hektorze opowiadają jego schroniskowi opiekunowie.

Hektor to pięciolatek, a więc w pełni sił i zdrowia. Zaszczepiony, odrobaczony i wykastrowany, czyli gotowy do adopcji na już i na zawsze. Jak najbardziej zasługuje na nową szansę - lepsze życie w bezpiecznym własnym domu i wśród ludzi, którzy już go nie zawiodą.

Kto chciałby tego rudawego emanującego pozytywną energią do świata „składaka" (420/21) przyjąć do rodziny - jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt), w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)