Max wspaniały na maksa

Przyciąga uwagę oryginalnym umaszczeniem. Łaknie bliskości człowieka, choć w pierwszym kontakcie zachowuje dystans. Z pewnością świetnie się odnajdzie w aktywnie spędzającej czas rodzinie. Bo energii - w odróżnieniu od szczęścia - mu nie brakuje.

Mowa o Maksie - dużym pięknym psie, który do szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt trafił jeszcze w ub. roku. Obecnie rezydentem o numerze 359/21, którego tymczasowym domem stał się boks „13".

- To bardzo przyjacielski pies. Pieszczoch wylewny w uczuciach. Od opiekuna domaga się uwagi, przytulania i głaskania. Chętnie wychodzi na spacery. Na smyczy ładnie trzyma się przy nodze. To bystry i towarzyski pies, który jest ciekawy świata i ludzi. Wobec innych psów bywa jednak impulsywny. Dlatego jest raczej typem jedynaka, który nie lubi się dzielić przyjaźnią opiekuna z innymi pupilami - o Maksie opowiadają pracownicy schroniska, zachęcając do udziału w spacerze zapoznawczym z tym wyjątkowym psiakiem.

Maks to pełen energii 10-latek: w świetnej kondycji i zdrowiu. Zaszczepiony, odrobaczony, wysterylizowany, a więc gotowy do adopcji na już i na zawsze.

Kto chciałby tego przystojniaka przyjąć do rodziny jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)