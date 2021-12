Z III-ligowców najlepsza Kotwica. Świt stracił wakacje...

W niedawno zakończonej jesiennej części sezonu (I runda plus pierwsza kolejka rewanżów) piłkarskiej III ligi w Grupie 2, w której występują zespoły zachodniopomorskie (wraz z wielkopolskimi, pomorskimi i kujawsko-pomorskimi), z zespołów naszego województwa najlepiej spisuje się Kotwica Kołobrzeg, która jest wiceliderem, a mogła zimę spędzić na I miejscu, bo do 98 minuty w Stargardzie liderująca Olimpia Grudziądz remisowała bezbramkowo z zamykającą tabelę miejscową Kluczevią, lecz w ostatnich sekundach goście strzelili gola i utrzymali przodownictwo w tabeli.

Spadkowicz z II ligi Błękitni Stargard, po wielu sezonach na szczeblu centralnym, w osłabionym składzie nie zdołali odnaleźć się w makroregionalnej rywalizacji i zadomowili się w środku tabeli. Zwraca uwagę aż 7 porażek i ujemna różnica bramek stargardzian.

Szczeciński Świt w ostatnich sezonach regularnie walczył o awans do II ligi, ale po obecnej jesieni ma zbyt duże straty do czołówki, by kontynuować walkę o czołowe miejsca. Skolwinianie stosunkowo dobrze spisywali się z silnymi rywalami (na inaugurację pokonali u siebie

...