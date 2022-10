Wyzwiska, kłótnie, a nawet ataki gazem. Trwają prace na Modrej i Koralowej

Trwają prace budowlane na ulicy Modrej i Koralowej w Szczecinie. Choć roboty posuwają się do przodu, to na terenie inwestycji dochodzi do niebezpiecznych dla robotników sytuacji.

- Front robót budowlanych skupia się aktualnie na odcinku od ul. Wroniej do Zaściankowej - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin ds. inwestycji. - W zdecydowanej większości są to prace związane z przebudową sieci podziemnych. To budowa kanalizacji deszczowej, budowa wodociągu, jak również usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych. Na wykorytowanych fragmentach ulicy ułożone zostały warstwy stabilizacji podłoża oraz podbudowy. Częściowo wykonywane są chodniki, zjazdy oraz miejsca postojowe. Prowadzony był montaż latarni oświetleniowych. Na najbardziej zaawansowanym odcinku (od Wroniej do Szerokiej) prowadzone są prace wykończeniowe.

Przebudowywany odcinek ul. Modrej i Koralowej to jedna z tras dojazdowych do Szczecina dla mieszkańców Bezrzecza i Gminy Dobra. Z uwagi na wysokie natężenie ruchu, na terenie objętym robotami wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, której

...