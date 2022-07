Nowe i już do poprawki. Zajeżdżane rondo

Najmniejsze z nowych rond na styku ulic Szafera, Szerokiej i Modrej jest na tyle małe, że duże samochody ciężarowe, a takich tam nie brak, zdążyły już zdemolować część jego wyspy wewnętrznej z okalającym ją kręgiem wyłożonym czterema rzędami małej kostki granitowej. Rozwalone są krawężniki, zajechane trawa i nasadzenia. I w tym stanie czeka cierpliwie na naprawę.

Oprócz zajechanych i rozjechanych krawężników wraz z częścią wyspy centralnej na dwóch łukach w obrębie ronda można tam też dostrzec już zapadający się obszar tzw. wyspy rozdzielającej z zarwaną nawierzchnią chodnika z płyt na wysokości przejścia dla pieszych od strony dojazdu do ul. Modrej.

Niemal codziennie można obserwować, jak cysterny i pięcioosiowe TIR-y „ścinają" łuki jezdni i kołami naczep dopełniają dzieła zniszczenia. Dzieje się tak wówczas, kiedy ich kierowcy nadjeżdżają z ul. Szafera lub chcą przez to rondo przemknąć, by móc wjechać w ul. Szeroką. Najazd na tym łuku i w tym kierunku zawężony jest bowiem ledwie do jednego pasa ruchu. Podobne scenki można obserwować, kiedy nadjeżdżają z ul. Szerokiej, by wjechać

...