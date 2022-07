Wielkie inwestycje szczecińskiej kultury. Rozmach czy gigantomania?

@Fabryka Kosztów

2022-07-23 16:59:57

Miasto nie jest od inwestowania w przemysł i gospodarkę! A juz zupelnie inna sprawa to kompleksy Prez. Szczecina... Jakiez trzeba miec kompleksy zeby az tak inwestowac w psełdo kulture (i sport)! Te wszystkie "opery", "filharmonie", "teatry", Trafostacje, Wille Lentza etc. to rozrywka dla wąskiej szczecinskiej elyty (sic!). Generalnie są puste i wszystkie wymagają dotacji i subwencji... a chodniki w mieście są takie jakie są ale "prezydencik" jezdzi se furą i jest ponad... Nigdy wiecej takiego