Warszawiacy policzyli Szczecinowi drzewa. PESEL-e na pniach w centrum

W drzewostanie dominują lipy, klony i dęby, z których co trzeci ma pień o obwodzie ponad 2 metrów. Natomiast w najstarszych parkach, zaaranżowanych na miejscu dawnych cmentarzy, występują także okazy niezwykle cenne dendrologicznie i rzadko spotykane nawet w skali kraju. To niektóre z wniosków właśnie zakończonej inwentaryzacji zieleni w centrum Szczecina, jaką na zlecenie magistratu przeprowadziła specjalistyczna firma z Warszawy.

Jeżeli na drzewie widać czarną metalową tabliczkę z numerem, kodem kreskowym i oznaczeniem SZCZECIN - przybitą do pnia tzw. szpilką arborystyczną albo zawieszoną na jednym z dolnych konarów młodej sadzonki - to znak, że zostało ono zinwentaryzowane: co do lokalizacji, nazwy gatunkowej, średnicy pnia, korony i wysokości. Czyli m.in. także włączone do Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin.

W ten sposób - swoistym zielonym PESEL-em - już zostało oznakowanych 3307 drzew z parków i zieleńców w centrum miasta oraz kolejnych 5719 w pasach drogowych i na terenach towarzyszących śródmiejskiej zabudowie. Te ostatnie były znakowane dopiero w grudniu br.

