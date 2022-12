W przebudowywanej al. Wyzwolenia absurd goni absurd

Nie tak dawno pisaliśmy o kuriozalnym ustawieniu kilku nowych słupów latarń wzdłuż pobocza przebudowywanej al. Wyzwolenia w Szczecinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubomirskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Felczaka. Najjaskrawszy z przypadków lokalizacji masztu dotyczył rejonu kamienicy o adresie 58 - słup sięgał tu drugiego piętra budynku. Mieszkańcy mieli go dosłownie na wyciągnięcie ręki od barierek swoich balkonów, bo w odległości kilkudziesięciu centymetrów. Spółka Tramwaje Szczecińskie, inwestor, twierdziła, że nic z tym nie da się zrobić, bo nie ma miejsca na inne rozwiązanie. Sposób jednak się znalazł, ale tym razem dobór miejsca wywołał oburzenie właścicielki lokalu użytkowego na parterze.

Przypomnijmy, standardowy słup latarni, który sięgał do drugiego piętra w przypadku kamienicy przy al. Wyzwolenia, a którego to - według wcześniejszych tłumaczeń TS - ponoć nie można było nijak przesunąć, by nie wchodził w balkony, jednak zniknie. W niewielkiej odległości od niego teraz szykowane jest nowe miejsce z podbudową i z podłączeniem instalacji zasilania dla słupa

