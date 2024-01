To był trudny rok dla PŻM. Armatorzy szukają sposobów na przetrwanie

Do pogorszenia sytuacji największego polskiego armatora przyczyniła się również wojna na Ukrainie. W momencie wybuchu konfliktu, statki PŻM przestały wozić rosyjskie nawozy do Ameryki Południowej oraz ukraińskie zboże z rejonu Morza Czarnego.

Obecnie Polska Żegluga Morska posiada w swojej flocie trzy typy jeziorowców: najstarsze typu „Isa” (na zdjęciu, rok budowy 1999), „Miedwie” (wszedł do eksploatacji w 2010 roku) i najnowsze typu „Gardno” (pierwszy statek z serii wszedł do eksploatacji w 2018 roku). Fot. Elżbieta KUBOWSKA

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

off 2024-01-12 11:02:11 Po objęciu władzy przez KO los PZM jest z góry przsądzony. Tusk człowiek mściwy już przygotowuje ataki na firmy które mu się nie dały zlikwidować jak poprzednio rządził. Pamiętamy jak na siłę chciał do końca 2014 roku komercjalizować PZM. Teraz dopnie swego. Ciekawe co powiedzą wszyscy ci pracownicy PZM co głosowali na KO jak pójdą na bruk.

FIGO 2024-01-12 10:44:13 Po głębokim zadołowaniu w 2015 roku , chyba macie nauczkę , że blatowanie się z politykami pewnej opcji politycznej kończy się dla Was fatalnie ! Strzeżcie się wilczych oczu . Zjadły Stocznie , to i Was połkną ! Gońcie już na progu , polityków .Niech już Wam lepiej nie pomagają !Przeżyliście komunę ,liberalizm ,PISioryzm , to i teraz dacie sobie radę ! Jak nie WY , to KTO !