Taka promocja. Na pizzę do Orlenu

Pizza za 10 zł! Wystarczy zatankować na wybranej stacji Orlenu za, minimum, 100 zł, a otrzymasz (dodając dychę) pizzę, burgera lub śniadaniową muffinkę (do niej trzeba dopłacić tylko 5 zł).

Tyle teoria. Przeważnie bowiem pizz na stacjach nie ma. Pizze na stacjach paliw Orlenu powinny być, bo przez cały maj trwa w nich kampania promocyjna: „Pizza za 10 zł gdy tankujesz za min. 100 zł". Niestety pizz brakuje. Wielu kierowców spełniających warunki udziału w promocji ich nie dostaje. - Otrzymujemy jedynie kilkanaście sztuk dziennie - usłyszeliśmy tłumaczenie na stacji biorącej udział w akcji.

Zasady udziału w promocji nie są trudne. Wystarczy zatankować za 100 zł i dopłacić jeszcze 10 zł. Wtedy kierowca otrzyma kupon rabatowy, który trzeba wymienić na pizzę (ewentualnie Konkret burgera lub muffinkę śniadaniową).

Z tym że najczęściej zabawa kończy się na odbiorze kuponu. Bo żeby dostać pizzę, trzeba mieć jeszcze dużo szczęścia. Pan Dariusz przyniósł do redakcji aż dziewięć kuponów rabatowych uprawniających do wzięcia udziału w akcji. Oznacza to, że w maju zatankował na stacji

