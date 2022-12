Tak się robi skwer? Sadzenie drzew i krzewów na mrozie

Miejsce dotychczas zawłaszczane przez samochody u zbiegu ulic: Matejki, Roosevelta i Mazowieckiej - właśnie jest aranżowany w tzw. park kieszonkowy. Powstawanie kolejnej enklawy miejskiej zieleni, szczególnie w ścisłym centrum Szczecina, to krok w dobrym kierunku. Jednak naszych Czytelników niepokoi fakt, że nasadzenia drzew i krzewów są prowadzone w okresie, w którym przymrozki się nasilają.

Odcinek „torowej rewolucji" - w rejonie ul. Matejki i pl. Rodła - stał się okazją do metamorfozy jednego z dotychczas zaniedbanych punktów miasta. Na zniszczonym przez parkujące samochody fragmencie chodnika została wymieniona nawierzchnia, zaaranżowane kwietniki, przy których stanęły ławki i stojaki na rowery.

- To świetna lokalizacja dla parku kieszonkowego. Tuż obok, czyli tuż przy biurowcu Krajowej Administracji Skarbowej i pewnej firmy ubezpieczeniowej, jest przystanek autobusowy. Pierwszy mankament, jaki widzę w tej jak najbardziej odpowiadającej oczekiwaniom szczecinian inwestycji, to montaż siedzisk bez oparć. To nie jest rozwiązanie funkcjonalne nie tylko dla starszych osób - zwraca

...