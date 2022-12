Finał protestu w Puszczy Bukowej

TZ.

2022-12-10 12:37:00

Jest i po trzecie. Puszcz Bukowa zasłana jest tysiącami powywracanych drzew. Powinny one być pocięte i zabrane do tartaków lub do spalenia. W parku narodowym takie gospodarowanie drewnem jest niemożliwe: co upadło, ma leżeć. Natomiast rzeczywiście, wyrąb drzew w puszczy powinien być poważnie ograniczony. To nie jest zwykły las gospodarczy.