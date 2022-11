Zazieleni się wokół ronda Portowców. Graby, jesiony i inne rośliny

Romek

2022-11-17 13:17:09

Ahh wspaniała inteligencja naszych urzędników. Jak sadzić drzewa to przy minusowych temperaturach, jak robić drogi to z reszta też, a najlepiej przy śniegu. Ale co ja tam wiem przecie tam sami eksperci. Same założenia akcji na plus ale jak to się ma ukorzenić? Trzeba liczyć na Matkę Nature może cudownie uratuje, a jak nie to mamy kolejne przydrożne patyki w ziemi które zdobią już nie jedne pobocza naszego zielonego(Patykowego) miasta.